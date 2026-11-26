¿Qué pasa después del “vivieron felices para siempre”? Esa es la pregunta que plantea 12 princesas en pugna, la comedia escrita por Quecho Muñoz que llegará a Lima tras su éxito en México. La obra se presentará del 4 al 28 de marzo de 2027 en la Sala 3 del Multiteatro Movistar, bajo la producción de Kapchiy y la dirección de Renato Piaggio.

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La historia reúne a doce princesas que, lejos de los finales perfectos de los cuentos clásicos, tienen secretos, conflictos y confesiones que compartir. Todo comienza cuando Ceni organiza una misteriosa reunión en su castillo para contarles algo que la inquieta. Lo que parece un encuentro entre amigas pronto se convierte en una noche de revelaciones, ironía y situaciones inesperadas.

La puesta en escena cuenta con un elenco nacional integrado por Amparo Brambilla, Lucy Bacigalupo, Ebelin Ortiz, Leslie Stewart, Patricia Alquinta, Liliana Alegría, Issa Ringgold, Sara Silva, Carla Arriola, Martha Muñoz, Marcela Luna y Elisa Tenaud.

A través del humor, la obra le da una vuelta a los personajes de los cuentos de hadas y cuestiona la idea de que todas las historias tienen un final perfecto. Una comedia para descubrir qué hay detrás de las coronas y los finales felices.

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