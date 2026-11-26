La música no solo se vive sobre el escenario: detrás de cada concierto, festival y lanzamiento hay profesionales que hacen posible que los proyectos crezcan y lleguen a nuevos públicos. Ese es el mundo que busca conectar Lima PRO 2027, el encuentro de la industria musical latinoamericana que celebrará su octava edición del 10 al 12 de febrero en el Museo de Arte de Lima (MALI).

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Desde su creación en 2014, esta plataforma reúne a artistas, managers, productores, promotores, distribuidoras y otros profesionales del sector para compartir conocimientos, generar alianzas y abrir nuevas oportunidades de desarrollo. Esta edición contará con representantes de México, Colombia, Perú y otros países de la región.

Referentes internacionales

Entre los invitados destacan representantes de importantes compañías y plataformas de la industria. Participará María Catalina Orjuela, directora de Sostenibilidad de Páramo Presenta, empresa colombiana responsable de festivales como Estéreo Picnic y Cordillera; Andrés Sánchez, promotor ejecutivo de OCESA, organizadora de eventos como Corona Capital y Vive Latino; y William Patiño, Head LATAM de Ditto Music, compañía especializada en distribución musical.

La programación contempla más de 12 paneles, más de 40 especialistas, masterclasses, ruedas de negocio, espacios de demo listening y 10 showcases. Estos últimos permitirán que artistas y proyectos musicales presenten sus propuestas ante profesionales del sector, generen contactos y exploren posibilidades para llevar su música a nuevos escenarios.

Tres días para aprender

Además de los espacios de formación y networking, Lima PRO abordará temas como la profesionalización de la industria, la conexión entre mercados latinoamericanos y la sostenibilidad en los eventos musicales. En este último eje, profesionales vinculados al Festival Estéreo Picnic compartirán experiencias sobre gestión de residuos y prácticas responsables.

La edición también abrirá oportunidades para nuevos talentos: la convocatoria para participar en los showcases estará disponible desde el 24 de noviembre. Así, Lima PRO busca fortalecer la escena local y conectar el talento peruano con nuevos mercados.

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