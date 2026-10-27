El rapero estadounidense Jay-Z protagonizará el espectáculo del descanso del Super Bowl LXI, que se disputará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, anunció este lunes la NFL en un comunicado.

El artista sucederá al puertorriqueño Bad Bunny, cuyo espectáculo en la edición anterior obtuvo siete premios Emmy y se convirtió en el más galardonado de la historia del descanso del Super Bowl.

“Desde ‘Reasonable Doubt’ hasta el escenario del descanso del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo”, afirmó Jay-Z en declaraciones recogidas en el comunicado.

El anuncio llega en el año del trigésimo aniversario de su álbum de debut, celebrado con tres conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium y actuaciones en Londres, París y Los Ángeles.

Ganador de 25 premios Grammy y cuatro Emmy, Jay-Z fue el primer artista de hip hop incorporado al Salón de la Fama de los Compositores y entró en el del Rock and Roll en 2021.

Rapero Jay-Z en el Super Bowl LVIII entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, explicó que, cuando la liga acordó con Roc Nation la producción del espectáculo, pidió que el rapero subiera algún día al escenario.