Resumen
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El rapero estadounidense Jay-Z protagonizará el espectáculo del descanso del Super Bowl LXI, que se disputará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, anunció este lunes la NFL en un comunicado.
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