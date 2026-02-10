Bad Bunny: qué significó el número 64 y el traje blanco que usó en el Super Bowl 2026

La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 no solo destacó por su impacto musical, sino también por los mensajes simbólicos que el artista escondió en su vestuario. En un evento donde cada detalle es analizado al milímetro, el cantante puertorriqueño sorprendió con una estética sobria y cargada de referencias personales, desde el misterioso número 64 hasta su elección de un conjunto completamente blanco.

Lejos de ser una simple decisión de estilo, su look se convirtió en una narrativa visual sobre identidad, raíces y cercanía con su público.

Por qué Bad Bunny vistió de blanco en el Halftime show

En contraste con la tradición del Super Bowl, donde los artistas suelen optar por vestuarios extravagantes y cargados de lujo, Bad Bunny apareció con un conjunto blanco en tonos crema, compuesto por una sudadera acolchada, camisa con corbata y pantalones chinos.

El blanco no fue una elección casual. Visualmente, generó un fuerte contraste con el espectáculo de luces, bailarines y pantallas, destacándolo en el escenario. A nivel simbólico, transmitió una imagen de sobriedad, claridad y sencillez, alejándose del exceso visual que suele dominar este tipo de eventos. Dicho traje fue hecho por la marca Zara.

Además, la mezcla de prendas deportivas con elementos clásicos, como la camisa y la corbata, reflejó la fusión entre lo urbano y lo tradicional, una constante en la estética del artista.

Qué significó el número 64 en la sudadera de Bad Bunny

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el número 64 bordado en su sudadera. Muchos lo interpretaron como un guiño deportivo o una referencia estética, pero el significado es mucho más íntimo: 1964 es el año de nacimiento de su madre, Lysaurie Ocasio.

(Foto: NFL)

Bad Bunny ha demostrado en varias ocasiones que su familia y su origen son parte central de su identidad artística. Al llevar ese número en el escenario más visto del mundo, el artista convirtió un dato personal en un símbolo global, recordando que su historia de éxito está ligada a sus raíces y a las personas que lo formaron.

Traje de moda y lujos

Uno de los aspectos más comentados fue de que el outfit principal provenía de la marca Zara, mientras que los accesorios incluían piezas de lujo, como un reloj Royal Oak de Audemars Piguet y zapatillas de su colaboración con Adidas.

Lista de canciones que sonaron en el Halftime Show del Super Bowl 2026