“Uno de los peores de la historia”: el mensaje de Donald Trump sobre el concierto de Bad Bunny en el Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl protagonizado por Bad Bunny no solo generó millones de reacciones entre fanáticos y críticos, sino también una fuerte polémica política. Donald Trump criticó duramente la presentación del artista puertorriqueño, calificándola como “uno de los peores de la historia” y lanzando un mensaje que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

A través de su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense afirmó que el show fue “absolutamente terrible” y que no representaba los estándares de creatividad y excelencia de Estados Unidos. Además, cuestionó el idioma del repertorio y el contenido del espectáculo, señalando que “nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo” y que el baile era “repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo el mundo”.

Las declaraciones de Trump llegan después de que Bad Bunny hiciera historia al liderar el show de medio tiempo con un repertorio en español y un mensaje centrado en la identidad latina y la unidad cultural. El artista cerró su presentación con un mensaje de unión y referencias a América como un solo continente, lo que fue interpretado por muchos como una declaración política y cultural.

¿Cómo fue el concierto de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Bad Bunny protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 con una presentación centrada en su carrera musical y en la cultura latina. El artista puertorriqueño abrió el show con una de sus canciones más populares, “Tití Me Preguntó”, dando inicio a un repertorio que recorrió distintas etapas de su discografía con una puesta en escena de alto nivel visual.

Durante el espectáculo, el cantante interpretó varios de sus éxitos globales, incluyendo “Yo Perreo Sola”, “Safaera”, “Party”, “Monaco”, “El Apagón” y temas de su álbum más reciente, “Debí Tirar Más Fotos”. El show combinó coreografías masivas, escenografías dinámicas y cambios de vestuario, manteniendo un ritmo continuo durante los aproximadamente 13 minutos de presentación.

El concierto contó con invitados sorpresa, entre ellos Lady Gaga y Ricky Martin, quienes se unieron al escenario en distintos momentos del set para interpretar colaboraciones y versiones especiales de canciones. También hubo apariciones breves de celebridades durante la transmisión televisiva, lo que reforzó el carácter global del evento.