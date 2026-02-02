Reciclador muere tras ser atropellado por compactadora de basura en La Perla

Un reciclador urbano de aproximadamente 53 años perdió la vida durante la madrugada de este lunes luego de ser atropellado por un camión compactador de basura de la Municipalidad de La Perla, en un nuevo accidente de tránsito que vuelve a poner en debate la seguridad vial y las condiciones en las que laboran los recicladores en el Callao.
Un reciclador urbano de aproximadamente 53 años perdió la vida durante la madrugada de este lunes luego de ser atropellado por un camión compactador de basura de la Municipalidad de La Perla, en un nuevo accidente de tránsito que vuelve a poner en debate la seguridad vial y las condiciones en las que laboran los recicladores en el Callao.
El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a.m., cuando la unidad recolectora embistió al hombre que transitaba por la zona en plena jornada nocturna. De acuerdo con información policial, el fuerte impacto le provocó un traumatismo encefalocraneano severo, causándole la muerte de manera instantánea. Tras el accidente, las autoridades acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes.
El conductor del camión fue trasladado a la comisaría del sector para rendir su manifestación como parte de la investigación. Un vecino del lugar indicó que fue quien dio aviso a la Policía Nacional y sostuvo que el chofer habría intentado darse a la fuga tras el atropello, versión que será evaluada en el proceso de investigación.
Asimismo, se informó que en los alrededores del lugar del accidente existen al menos dos cámaras de seguridad, cuyas grabaciones podrían resultar determinantes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y establecer posibles responsabilidades.
Vecinos de la zona señalaron que la víctima transitaba diariamente por el lugar durante la madrugada y se dedicaba al reciclaje informal para subsistir. De acuerdo con los testimonios, se trataría de un ciudadano extranjero de nacionalidad española que habría llegado al Perú hace más de 20 años. Indicaron además que no se le conocían familiares, situación que complica su plena identificación y los trámites posteriores a su fallecimiento.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y deslindar responsabilidades.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más