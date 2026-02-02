Escuchar
(2 min)
Reciclador muere en la madrugada tras atropello de camión municipal en el Callao. (Foto: @photo.gec)

Reciclador muere en la madrugada tras atropello de camión municipal en el Callao. (Foto: @photo.gec)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Reciclador muere en la madrugada tras atropello de camión municipal en el Callao. (Foto: @photo.gec)
Reciclador muere en la madrugada tras atropello de camión municipal en el Callao. (Foto: @photo.gec)
Por Redacción EC

Un reciclador urbano de aproximadamente 53 años perdió la vida durante la madrugada de este lunes luego de ser atropellado por un camión compactador de basura de la Municipalidad de La Perla, en un nuevo accidente de tránsito que vuelve a poner en debate la seguridad vial y las condiciones en las que laboran los recicladores en el Callao.

Reciclador muere tras ser atropellado por compactadora de basura en La Perla
Accidentes

Reciclador muere tras ser atropellado por compactadora de basura en La Perla

Adolescente cae al río Chillón y desaparece: su familia pide ayuda para encontrarlo
Accidentes

Adolescente cae al río Chillón y desaparece: su familia pide ayuda para encontrarlo

Los Olivos: Accidente deja cuatro fallecidos, entre ellos dos menores de edad
Accidentes

Los Olivos: Accidente deja cuatro fallecidos, entre ellos dos menores de edad

Ventanilla: dos menores hermanas heridas tras caer a ducto de ventilación
Callao

Ventanilla: dos menores hermanas heridas tras caer a ducto de ventilación