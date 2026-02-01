Escuchar
Falsas ofertas laborales detrás de cientos de casos de trabajo forzoso. (Foto: Andina)

Por Redacción EC

El trabajo forzoso continúa siendo una grave problemática en el Perú. En los últimos cinco años, el país ha registrado cerca de 400 denuncias por este delito, lo que pone en evidencia la persistencia de prácticas de explotación laboral y la vulnerabilidad de amplios sectores de la población frente a redes que operan al margen de la ley. Así lo informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) al conmemorarse este 1 de febrero el Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso.

Trabajo forzoso en el Perú: casi 400 denuncias evidencian persistencia de la explotación laboral
