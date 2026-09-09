MTPE e inteligencia artificial en el sector. Foto: MTPE
MTPE e inteligencia artificial en el sector. Foto: MTPE
Por Redacción EC

La inteligencia artificial, la automatización y la robotización ya están cambiando la forma en que trabajamos. Ante esta realidad, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) creó una Comisión Sectorial que analizará cómo estos avances tecnológicos pueden impactar en los empleos y en las relaciones laborales del sector privado.

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