La inteligencia artificial, la automatización y la robotización ya están cambiando la forma en que trabajamos. Ante esta realidad, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) creó una Comisión Sectorial que analizará cómo estos avances tecnológicos pueden impactar en los empleos y en las relaciones laborales del sector privado.

El grupo de trabajo evaluará cómo estas tecnologías afectan la igualdad de oportunidades, la dignidad laboral, la no discriminación y la libertad sindical. Asimismo, estudiará las nuevas formas de organización y condiciones de trabajo.

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que el país necesita contar con reglas que permitan aprovechar la inteligencia artificial y la robotización para mejorar la productividad, pero también preparar a los trabajadores para los cambios que estas tecnologías traerán.

“Los mayores niveles de productividad están cada vez más vinculados al uso de tecnologías de la información y procesos automatizados”, anotó.

Con la información que reúna, la Comisión Sectorial elaborará un informe técnico final que permitirá al MTPE contar con mayores elementos para evaluar futuras medidas, políticas públicas o modificaciones normativas frente a los cambios que ya están ocurriendo en el mundo del trabajo.

Informe final y plazo de acción

En un plazo de seis meses, la comisión entregará un informe técnico que servirá de base para futuras políticas públicas y reformas normativas, asegurando una preparación oportuna ante el futuro del empleo.