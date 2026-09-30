Miembros del Colegio de Traductores del Perú celebra el Día Internacional de la Traducción, el 30 de septiembre de 2026. (Foto del Colegio de Traductores del Perú)
Miembros del Colegio de Traductores del Perú celebra el Día Internacional de la Traducción, el 30 de septiembre de 2026. (Foto del Colegio de Traductores del Perú)
Por Redacción EC

En el marco del Día Internacional de la Traducción, el Colegio de Traductores del Perú reconoce la labor de los traductores e intérpretes que hacen posible la comunicación entre personas, instituciones, culturas y conocimientos. Su trabajo, a menudo poco visible, resulta esencial en ámbitos tan diversos como la educación, la justicia, la salud, el comercio, la ciencia, la tecnología y las relaciones internacionales.

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