En el marco del Día Internacional de la Traducción, el Colegio de Traductores del Perú reconoce la labor de los traductores e intérpretes que hacen posible la comunicación entre personas, instituciones, culturas y conocimientos. Su trabajo, a menudo poco visible, resulta esencial en ámbitos tan diversos como la educación, la justicia, la salud, el comercio, la ciencia, la tecnología y las relaciones internacionales.

Según la institución, traducir e interpretar supone mucho más que trasladar palabras entre idiomas: exige conocimiento especializado, criterio profesional, sensibilidad cultural y un profundo compromiso con la calidad.

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Una profesión en transformación

El Colegio señala que la profesión atraviesa una etapa de transformación marcada, entre otros factores, por el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial. Estas nuevas tecnologías amplían las herramientas de trabajo y modifican sus formas, pero también ponen de relieve el valor del criterio humano. La responsabilidad ética, la comprensión del contexto, la capacidad de interpretar matices y la toma de decisiones fundamentadas continúan siendo elementos esenciales del ejercicio profesional.

En ese sentido, el desafío consiste en incorporar la tecnología con responsabilidad, fortalecer las competencias profesionales y mantenerse en formación permanente.

Compromiso con la profesión

El Colegio de Traductores del Perú reafirmó su compromiso con el desarrollo y la valoración de la profesión, así como con la formación continua de sus colegiados. Asimismo, invitó a la sociedad a reconocer el aporte de quienes, a través de la traducción y la interpretación, contribuyen diariamente a derribar barreras lingüísticas y culturales y a acercar al Perú con el mundo.

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