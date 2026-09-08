El Ministerio de Cultura (Mincul) presentó este martes un importante hallazgo arqueológico en Chan Chan. Se trata de una plataforma funeraria en buen estado que conserva los restos de 38 individuos de alto estatus, con sus respectivos ajuares y artefactos, que permanecieron ocultos durante más de 600 años.

Según informó el sector, los descubrimientos fueron realizados en el conjunto amurallado Utzh An, antiguo Palacio Gran Chimú, en el marco de las investigaciones y trabajos de conservación que ejecuta el Mincul a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH).

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, destacó el hallazgo y enfatizó el compromiso del Estado peruano con la comunidad internacional. “Identificar hallazgos de este nivel, con entierros atípicos y evidencias que abren nuevas interrogantes sobre posibles rituales de sacrificio, demuestra que la inversión pública en sitios arqueológicos como Chan Chan, genera un valor incalculable que debemos compartir con la ciudadanía. El Estado peruano ratifica su compromiso ante la Unesco para seguir investigando y preservando Chan Chan”, señaló.

Según informó el sector, la plataforma funeraria consta de una cámara central y dos cámaras laterales. En la primera, de 1,2 metros de ancho y cinco metros de fondo, existe una entrada y una escalinata que permite descender unos 2,5 metros hacia la cámara que, además, posee una hornacina. Esta cámara contenía los restos de un individuo con muchas piezas arqueológicas en concha y metal.

Foto: Ministerio de Cultura

En tanto, las dos cámaras laterales tienen 1,5 metros de ancho por ocho metros de largo y 3,5 metros de profundidad respecto al nivel de superficie de trabajo. El contenido de ambas cámaras fue distinto; mientras que una carecía de restos óseos y contaba con algunas armas y emblemas de metal, en la otra se han registrado hasta el momento 20 individuos sepultados, que sumado a otros 18 encontrados en esta plataforma funeraria suman 38 en total.

Entre estos individuos destaca uno cuyo tratamiento funerario se aparta de manera excepcional del patrón conocido para la sociedad Chimú. En el fondo de una de las cámaras, su cuerpo fue colocado completamente extendido, una disposición inusual frente a los entierros Chimú caracterizados por posiciones flexionadas o flexionadas sentadas.

El contexto material recuperado en esta plataforma funeraria evidencia que las personas allí depositadas pertenecían a sectores de alto estatus de la sociedad Chimú. Alrededor y sobre los esqueletos se han hallado finos ornamentos y bienes ceremoniales, entre ellos orejeras, collares y tocados de metal, cajas de madera tallada con apliques metálicos, además de innumerables collares en concha marina y cuarzo.

Foto: Ministerio de Cultura

Además, algunos de los individuos enterrados mostraron pigmentación roja sobre la cabeza, así como muchas de las piezas de cerámica. El pigmento rojo sagrado es usado exclusivamente en entierros de alto rango en sociedades andinas.

Jorge Meneses, arqueólogo responsable del proyecto de inversión ejecutado por el Mincul, resaltó que este hallazgo tiene un valor excepcional para la arqueología peruana.

“Lo que se conocía de tumbas de elite chimú hasta antes de este descubrimiento proviene de plataformas saqueadas y destruidas desde tiempos coloniales, con contextos alterados e incompletos y con objetos de valor expuestos en colecciones y museos. Ahora los arqueólogos tenemos la oportunidad de estudiar los individuos y artefactos tal y como fueron depositados dentro de esta plataforma hace casi 600 años”, destacó.

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