Virgen de la Candelaria: más de 8,000 bailarines protagonizan gran pasacalle en Lima

Virgen de la Candelaria será homenajeada con colorido pasacalle en el Centro Histórico de Lima. (Foto: Andina)

Por Redacción EC

Hoy domingo 1 de febrero, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) rendirá un homenaje a la Santísima Virgen de la Candelaria, Santa Patrona de Puno, con un gran pasacalle y concurso de danzas autóctonas y de trajes de luces que llenarán de música, color y tradición el Centro Histórico de Lima.

