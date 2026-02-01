Virgen de la Candelaria: más de 8,000 bailarines protagonizan gran pasacalle en Lima

Hoy domingo 1 de febrero, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) rendirá un homenaje a la Santísima Virgen de la Candelaria, Santa Patrona de Puno, con un gran pasacalle y concurso de danzas autóctonas y de trajes de luces que llenarán de música, color y tradición el Centro Histórico de Lima.

El evento, organizado por la Gerencia de Cultura de la comuna limeña, reunirá a más de 8,000 danzantes pertenecientes a 80 agrupaciones folclóricas, quienes ofrecerán un espectáculo ininterrumpido a partir de las 11 a. m. por las principales calles del centro de la ciudad.

Centro Histórico se convierte en escenario cultural por homenaje a la Virgen de la Candelaria. (Foto: Andina)

La Asociación Central Folclórica Puno será la encargada de traer a la capital lo mejor de las danzas del Altiplano. El público podrá disfrutar de expresiones tradicionales como la Morenada, Rey Moreno, Caporales, Tuntuna, Tinkus, Sikuris de Taquile, Tobas, Llamerada, Kullawada, Diablada, Pandilla y Marinera Puneña, entre otras manifestaciones culturales.

Durante aproximadamente ocho horas, el Centro Histórico se convertirá en un gran escenario cultural al aire libre. El recorrido del pasacalle iniciará en la plazuela Rosa Merino, frente al Teatro Municipal de Lima, y continuará por los jirones Ica, De la Unión y Huallaga hasta la Plaza de Armas, pasando por el atrio de la Catedral. Luego seguirá por los jirones Junín y Lampa, para culminar en el Parque de la Muralla.

Más de 8,000 danzantes llenarán Lima de música y tradición por la Virgen de la Candelaria. (Foto: Andina)

Cabe recordar que el “Pasacalle de Lima” es una iniciativa impulsada por la MML e institucionalizada mediante el Decreto de Alcaldía N.° 018. Esta actividad se realiza todos los sábados y domingos y, en los últimos cuatro años de gestión, se ha consolidado como un pilar del movimiento cultural limeño, con la participación de más de 2,000 agrupaciones y beneficiando a más de dos millones de vecinos con presentaciones gratuitas cada fin de semana.

