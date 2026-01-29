Escuchar
(2 min)
Elecciones Generales 2026: consulta aquí si eres miembro de mesa tras el sorteo de la ONPE. (Foto: Andina)

Elecciones Generales 2026: consulta aquí si eres miembro de mesa tras el sorteo de la ONPE. (Foto: Andina)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Elecciones Generales 2026: consulta aquí si eres miembro de mesa tras el sorteo de la ONPE. (Foto: Andina)
Elecciones Generales 2026: consulta aquí si eres miembro de mesa tras el sorteo de la ONPE. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Tras el sorteo nacional realizado el 29 de enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de la ciudadanía un sistema de consulta en línea para conocer si fueron seleccionados como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026.

Elecciones Generales 2026: consulta aquí si eres miembro de mesa tras el sorteo de la ONPE
Lima

Elecciones Generales 2026: consulta aquí si eres miembro de mesa tras el sorteo de la ONPE

Elecciones Generales 2026: cuánto pagará la ONPE a los miembros de mesa
Lima

Elecciones Generales 2026: cuánto pagará la ONPE a los miembros de mesa

Municipalidad de La Molina pide suspender obras en la av. Javier Prado Este
Sucesos

Municipalidad de La Molina pide suspender obras en la av. Javier Prado Este

Disparan a conductores de empresa de transporte El Mandarino en San Juan de Lurigancho
Lima

Disparan a conductores de empresa de transporte El Mandarino en San Juan de Lurigancho