Elecciones Generales 2026: consulta aquí si eres miembro de mesa tras el sorteo de la ONPE

Tras el sorteo nacional realizado el 29 de enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de la ciudadanía un sistema de consulta en línea para conocer si fueron seleccionados como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026.

Como se informó, antes del sorteo la ONPE preseleccionó a 25 ciudadanos por cada mesa de sufragio. De ese grupo se eligió, mediante sorteo público, a los miembros titulares y suplentes que tendrán a su cargo la instalación de la mesa, el desarrollo de la votación y el escrutinio.

La entidad electoral precisó que la lista publicada tiene carácter provisional. Los ciudadanos designados están sujetos al periodo de tachas, conforme a la Ley Orgánica de Elecciones, mecanismo que permite impugnar a personas que tengan impedimentos legales para ejercer esta función cívica.

¿Cómo consultar si eres miembro de mesa?

La consulta se realiza a través de la plataforma oficial de la ONPE:

Ingresa al sistema de consulta electoral de la ONPE aquí. Digita tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI). El sistema indicará si fuiste designado como miembro de mesa titular o suplente, junto con la mesa y el local de votación. En caso contrario, aparecerá el mensaje: “No eres miembro de mesa”.

La ONPE informó que más de 800 mil ciudadanos fueron designados a nivel nacional. La publicación definitiva de la relación de miembros de mesa se realizará aproximadamente a mediados de febrero, una vez concluido el proceso de tachas.

Multas y pagos para miembros de mesa

En estas Elecciones Generales 2026, el ciudadano o ciudadana que cumpla con esta función cívica recibirá un pago de 165 soles. De no asistir a la votación y firmar la hoja de asistencia, la multa es de 275 soles.

La ONPE recordó que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, tanto para titulares como suplentes.

Capacitación de miembros virtual

Para estos comicios, la ONPE anunció el lanzamiento del portal “ONPEduca”, en la que los ciudadanos se podrán capacitarse de manera virtual para ejercer correctamente sus funciones el día de la votación.