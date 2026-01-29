Elecciones 2026: conoce quiénes no pueden ser elegidos miembros de mesa

A solo meses de las Elecciones Generales 2026, la ley electoral, Ley Orgánica de Elecciones, establece una serie de impedimentos por los cuales un ciudadano no puede ser designado como miembro de mesa para el 12 de abril.

Cabe señalar que hoy, jueves 29 de enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público de miembros de mesa (titulares y suplentes) para las elecciones generales 2026.

La ONPE precisó que el sorteo se desarrolló en cada una de las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en todo el territorio nacional.

Multa y bono a miembros de mesa

Las personas que sean designados como miembros de mesa y no estén presentes en la instalación para los comicios tendrán una de S/ 275. Caso contrario, los que cumplan con dicho deber cívico recibirán S/ 165.

A continuación la lista de quiénes no podrán ser miembros de mesa: