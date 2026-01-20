En menos de un mes, 29 Jurados Electorales Especiales (JEE) calificaron 1.768 fórmulas y listas de candidatos, de las 1.811 presentadas por las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), lo que representa un avance del 97.63 %, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según el último corte realizado el 19 de enero, el JNE precisó que desde el pasado 23 de diciembre se vienen calificando las fórmulas y listas de candidatos, y que a la fecha se cuenta con 1133 postulaciones inscritas, mientras que 117 postulaciones se encuentran aún en periodo de tacha. Otras se encuentran en condición de inadmisibles, improcedentes o en apelación.

La institución electoral señaló también que 20, de los 29 JEE, ya cumplieron con la esta primera etapa de la evaluación de las solicitudes presentadas.

De acuerdo con la normativa electoral, los JEE son los responsables de declarar la inscripción de las fórmulas y listas de candidatos. Las apelaciones que se pudieran presentar son atendidas en última y definitiva instancia por el JNE.

Respecto de las 36 fórmulas presidenciales, a diferencia del proceso electoral EG2021, en el cual la condición de admitido de una fórmula superó, en algunos casos, los 30 días, en el presente proceso electoral -en el que se cuenta con más postulaciones- en menos de 10 días se contaba con el 99% de fórmulas en estado admitido y en etapa de tachas.

Esto gracias al uso de Eleccia, el asistente de Inteligencia Artificial (IA) del JNE, que luego del registro de información en el sistema Declara+ aplicó un primer filtro de calificación a partir de la información y criterios programados previamente, conforme a la normativa electoral. Gracias a ello, se agilizó la fase inicial de revisión documental y se optimizó el proceso de evaluación.

Al respecto, el supremo tribunal electoral ha atendido 75 casos de apelaciones en 5 audiencias realizadas el 8, 9 12, 14 y 15 de enero.

Este miércoles 21, a las 14:30 horas, están pendientes de revisión 20 casos, los cuales se realizarán de manera virtual vía zoom.