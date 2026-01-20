El partido político Alianza Para el Progreso (APP) emitió un comunicado oficial en el que exige la “renuncia inmediata” del presidente de la República, José Jerí., tras la difusión de información sobre reuniones no oficiales y fuera de la agenda pública que el mandatario sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang.

En su pronunciamiento, la agrupación condenó de forma categórica los hechos atribuidos al jefe de Estado, calificándolos de “inadmisibles”. Según el documento, estas conductas vulneran gravemente los principios éticos, democráticos y de transparencia que deben regir en la función pública, especialmente en el ejercicio de la más alta responsabilidad del Estado.

“Ante la gravedad de los hechos conocidos y el daño ocasionados a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, exigimos su renuncia inmediata, como un acto de responsabilidad política y moral frente al país”, indicaron en su pronunciamiento de hoy 20 de enero.

APP exige que José Jerí renuncie al cargo tras sus reuniones con Zhihua Yang.

APP fundamentó su pedido de dimisión como un acto necesario de responsabilidad política y moral frente al país. Para la organización, la gravedad de los hechos conocidos ha ocasionado un daño profundo a la institucionalidad democrática y ha afectado la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Asimismo, el comunicado exhorta al Ministerio Público a actuar con la máxima celeridad, firmeza e independencia en las investigaciones fiscales iniciadas. Actualmente, la Fiscalía de la Nación realiza una investigación preliminar contra Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias a raíz de sus vínculos con Yang.

La controversia se agudizó tras revelarse que el mandatario mantuvo encuentros clandestinos con el empresario el 26 de diciembre en un chifa de San Borja y el 6 de enero en un local comercial que se encontraba clausurado. En esta última reunión, el presidente fue captado utilizando lentes oscuros y una gorra para evitar ser identificado.

Finalmente, Alianza Para el Progreso señaló que el partido Somos Perú, organización a la que pertenece José Jerí, posee “responsabilidad política” frente a estos hechos.