En Fiestas Patrias, el transporte en Lima Metropolitana experimenta cambios pues una gran cantidad de personas aprovecha estas fechas para viajar fuera de la ciudad, otras optan por quedarse y compartir con sus familias. En este contexto, un estudio de Cabify para El Comercio identificó las principales tendencias de desplazamiento para estos días.

Los traslados hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se incrementan incluso antes del inicio oficial del feriado. Se espera que el mayor flujo se registre el sábado 25 y domingo 26 de julio, fechas que concentrarán la más alta demanda de viajes hacia el aeropuerto, marcando el arranque de los desplazamientos por estas celebraciones.

Los usuarios solo podrán ingresar a través de vehículos particulares o públicos, mas no a pie. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

Luego del feriado largo, la movilidad vuelve a concentrarse en el aeropuerto debido al retorno de quienes tuvieron la oportunidad de salir de la capital. Se prevé que los mayores incrementos en la demanda de viajes desde Jorge Chávez se registrarán el miércoles 29 y jueves 30 de julio, con aumentos de 56 % y 92 %, respectivamente, frente a un día habitual.

En el caso de las personas que no salen de viaje, muchos aprovechan estos días para reunirse con familiares, asistir a celebraciones o disfrutar de la vida nocturna. Desde la tarde del lunes 27 de julio, los viajes hacia zonas de entretenimiento aumentan, alcanzando hasta 55 % por encima de un día normal.

Movilización el 28 y 29 de julio

En la madrugada del martes 28 de julio, la demanda de viajes se incrementaría hasta en 114 % en comparación con un día regular, impulsada por las reuniones y salidas de la noche previa. Esa misma jornada, la actividad volvería a repuntar durante la noche, con un alza de 180 %.

Pero, el mayor aumento vinculado a la vida nocturna se proyecta para la madrugada del miércoles 29 de julio, cuando las solicitudes de traslado podrían dispararse hasta en 300 % frente a un día habitual, como efecto de las celebraciones del 28.