Los viajes hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez comienzan a intensificarse incluso antes del inicio del feriado. Foto: GEC
Los viajes hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez comienzan a intensificarse incluso antes del inicio del feriado. Foto: GEC
Por Redacción EC

En Fiestas Patrias, el transporte en Lima Metropolitana experimenta cambios pues una gran cantidad de personas aprovecha estas fechas para viajar fuera de la ciudad, otras optan por quedarse y compartir con sus familias. En este contexto, un estudio de Cabify para El Comercio identificó las principales tendencias de desplazamiento para estos días.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.