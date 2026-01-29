Escuchar
(2 min)
Disparan a choferes de empresa de transporte El Mandarino en San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura de video)

Disparan a choferes de empresa de transporte El Mandarino en San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Disparan a choferes de empresa de transporte El Mandarino en San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura de video)
Disparan a choferes de empresa de transporte El Mandarino en San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Este jueves 29 de enero se reportó un nuevo atentado contra una empresa de transporte. Esta vez, dos conductores de El Mandarino resultaron heridos por disparos de un delincuente a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió en el paradero inicial de la empresa en San Juan de Lurigancho.

TE PUEDE INTERESAR

Disparan a conductores de empresa de transporte El Mandarino en San Juan de Lurigancho
Lima

Disparan a conductores de empresa de transporte El Mandarino en San Juan de Lurigancho

Puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur: ¿Cuándo estarán en funcionamiento y dónde serán instalados?
Obras

Puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur: ¿Cuándo estarán en funcionamiento y dónde serán instalados?

Recategorización de licencias para transporte público: ¿Por qué el nuevo régimen afectaría al actual sistema de emisión y que riesgo trae?
Lima

Recategorización de licencias para transporte público: ¿Por qué el nuevo régimen afectaría al actual sistema de emisión y que riesgo trae?

Avenida Javier Prado: bus se queda sin gasolina y genera más tráfico en tramo cerrado por obras viales
Transporte

Avenida Javier Prado: bus se queda sin gasolina y genera más tráfico en tramo cerrado por obras viales