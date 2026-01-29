Disparan a conductores de empresa de transporte El Mandarino en San Juan de Lurigancho

Este jueves 29 de enero se reportó un nuevo atentado contra una empresa de transporte. Esta vez, dos conductores de El Mandarino resultaron heridos por disparos de un delincuente a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió en el paradero inicial de la empresa en San Juan de Lurigancho.

Según se reportó, dos conductores de la empresa El Mandarino resultaron heridos luego de que un delincuente disparara hasta en siete oportunidades contra el paradero inicial de la compañía de transporte.

Los conductores afectados fueron trasladados por sus propios compañeros al centro médico más cercano para que sus heridas sean atendidas.

Disparan contra conductores de empresa de transporte El Mandarino. (Foto: Captura de video)

Los agraviados fueron identificados como Eliazer Gonzáles Silva (35) y Winder Amaro Vicente (35), quienes están a la espera de su diagnóstico en la sala de emergencia del Hospital de San Juan de Lurigancho.

Según las cámaras de seguridad del establecimiento, el ataque se produjo en el primer paradero de la empresa de transportes El Mandarino, lugar al que, inicialmente, el delincuente ingresó para revisar la zona. Minutos después, sucedió el ataque.

En medio de la balacera, dos conductores resultaron heridos y otros optaron por lanzarse al suelo para cubrirse de las balas. El criminal se dio a la fuga a bordo de una moto lineal.