Bomberpos del Perú acuden a auxiliar a los afectados. Foto: ANDINA/ Connie Calderon / referencial
Bomberpos del Perú acuden a auxiliar a los afectados. Foto: ANDINA/ Connie Calderon / referencial
Redacción EC
Redacción EC

Un bus del Metropolitano sufrió se estrelló contra la base del puente en la avenida México, ubicado en el distrito de La Victoria. El accidente vehicular ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana. Bomberos se encuentran en la zona auxiliando a los heridos.

Algunos de los pasajeros del Expreso 5 fueron llevados por ambulancias del SAMU del Ministerio del Salud (Minsa) al hospital Arzobispo Loayza y otros centros de salud. El chofer de la unidad vehicular resultó herido de gravedad.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Imágenes de América Noticias muestran que alrededor de 20 personas se encuentran a la espera de ser atendidos.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC