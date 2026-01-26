Un bus del Metropolitano sufrió se estrelló contra la base del puente en la avenida México, ubicado en el distrito de La Victoria. El accidente vehicular ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana. Bomberos se encuentran en la zona auxiliando a los heridos.

Algunos de los pasajeros del Expreso 5 fueron llevados por ambulancias del SAMU del Ministerio del Salud (Minsa) al hospital Arzobispo Loayza y otros centros de salud. El chofer de la unidad vehicular resultó herido de gravedad.

Imágenes de América Noticias muestran que alrededor de 20 personas se encuentran a la espera de ser atendidos.