Bomberos controlan en 60% incendio de gran magnitud en fábrica de Puente Piedra. (Foto: @photo.gec)
Bomberos controlan en 60% incendio de gran magnitud en fábrica de Puente Piedra. (Foto: @photo.gec)
Redacción EC
Redacción EC

Un de gran magnitud registrado desde la madrugada de hoy en una fábrica de plásticos ubicada en la Asociación Villa Florida, en el distrito limeño de , fue controlado en un 60% luego de más de cuatro horas de intenso trabajo por parte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

LEE: Paraguay entregará a Perú a ‘El Monstruo’ el 28 de enero, informó Óscar Arriola

El brigadier mayor Eduardo Celis informó que el fuego afectó principalmente el almacén del establecimiento, donde se elaboran diversos productos plásticos, lo que originó una densa columna de humo negro visible durante varias horas y que generó alarma entre los vecinos de la zona.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Incendio código cuatro afecta fábrica de plásticos y alarma a vecinos en Puente Piedra. (Foto: @photo.gec)
Incendio código cuatro afecta fábrica de plásticos y alarma a vecinos en Puente Piedra. (Foto: @photo.gec)

Debido a la magnitud del siniestro y a la cercanía de viviendas, el primer comandante que atendió la emergencia —reportada a las 2.44 a.m.— la clasificó como código cuatro, lo que motivó la movilización inmediata de recursos adicionales para evitar que el fuego se propagara.

En total, se desplegaron 23 unidades de bomberos, entre cisternas y escaleras telescópicas, con apoyo de compañías provenientes de distintos distritos de Lima, el Callao y de la empresa Sedapal, ante la carencia de agua en el sector. En las labores participaron aproximadamente 80 bomberos.

Celis señaló que uno de los principales obstáculos durante la emergencia fue la ausencia de hidrantes y la deficiente planificación urbana de la zona.

Asimismo, indicó que cerca de diez viviendas resultaron afectadas de manera indirecta, principalmente por la inhalación de humo y la alta temperatura, aunque precisó que hasta el momento no se han reportado personas heridas ni bomberos lesionados.

Fuego en planta de plásticos moviliza a 80 bomberos y 23 unidades en Puente Piedra. (Foto: @photo.gec)
Fuego en planta de plásticos moviliza a 80 bomberos y 23 unidades en Puente Piedra. (Foto: @photo.gec)

El brigadier mayor detalló que las labores de los bomberos continuarán durante varias horas más hasta lograr la extinción total del incendio y exhortó a las autoridades a reforzar las acciones de prevención, fiscalización y planificación urbana para evitar que situaciones similares sigan poniendo en riesgo a la población.

MÁS: Minsa dispone retiro preventivo de fórmulas infantiles por alerta sanitaria

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC