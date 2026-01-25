Un incendio de gran magnitud registrado desde la madrugada de hoy en una fábrica de plásticos ubicada en la Asociación Villa Florida, en el distrito limeño de Puente Piedra, fue controlado en un 60% luego de más de cuatro horas de intenso trabajo por parte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El brigadier mayor Eduardo Celis informó que el fuego afectó principalmente el almacén del establecimiento, donde se elaboran diversos productos plásticos, lo que originó una densa columna de humo negro visible durante varias horas y que generó alarma entre los vecinos de la zona.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Incendio código cuatro afecta fábrica de plásticos y alarma a vecinos en Puente Piedra. (Foto: @photo.gec)

Debido a la magnitud del siniestro y a la cercanía de viviendas, el primer comandante que atendió la emergencia —reportada a las 2.44 a.m.— la clasificó como código cuatro, lo que motivó la movilización inmediata de recursos adicionales para evitar que el fuego se propagara.

En total, se desplegaron 23 unidades de bomberos, entre cisternas y escaleras telescópicas, con apoyo de compañías provenientes de distintos distritos de Lima, el Callao y de la empresa Sedapal, ante la carencia de agua en el sector. En las labores participaron aproximadamente 80 bomberos.

Celis señaló que uno de los principales obstáculos durante la emergencia fue la ausencia de hidrantes y la deficiente planificación urbana de la zona.

Asimismo, indicó que cerca de diez viviendas resultaron afectadas de manera indirecta, principalmente por la inhalación de humo y la alta temperatura, aunque precisó que hasta el momento no se han reportado personas heridas ni bomberos lesionados.

Fuego en planta de plásticos moviliza a 80 bomberos y 23 unidades en Puente Piedra. (Foto: @photo.gec)

El brigadier mayor detalló que las labores de los bomberos continuarán durante varias horas más hasta lograr la extinción total del incendio y exhortó a las autoridades a reforzar las acciones de prevención, fiscalización y planificación urbana para evitar que situaciones similares sigan poniendo en riesgo a la población.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

VIDEO RECOMENDADO