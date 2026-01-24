El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), dispuso el retiro preventivo del mercado de determinados productos para lactantes de la marca Alula Gold Premium, como una medida orientada a proteger la salud pública y prevenir posibles riesgos en la población infantil.

La decisión se adoptó ante la posible presencia de trazas de cereulida en el ingrediente Omega 6 ARA, utilizado en la formulación de estas fórmulas infantiles. En concentraciones elevadas, dicha sustancia podría generar trastornos digestivos, por lo que, en aplicación del principio de precaución, se ordenó el retiro de los productos involucrados.

La medida alcanza a las fórmulas Alula Gold Premium (0 a 12 meses), Alula Gold 1 Premium, Alula Gold 2 Premium y Alula Gold Comfort Premium. Estos productos son importados por la empresa Sanulac Nutrición Perú S.A.C., la cual inició el retiro formal de los lotes correspondientes desde el 22 de enero de 2026, en cumplimiento de la disposición sanitaria emitida por el sector Salud.

De manera preventiva, el Minsa exhortó a padres, madres y cuidadores a evitar la compra y el consumo de los productos señalados hasta que concluyan las acciones de verificación sanitaria y se emitan los resultados correspondientes.

Asimismo, la alerta fue comunicada a las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) a nivel nacional, con el fin de reforzar la vigilancia sanitaria y verificar el retiro efectivo de los productos en establecimientos como supermercados, tiendas, boticas y farmacias, en coordinación con los gobiernos locales.

En caso de detectar la comercialización de estos productos, la ciudadanía puede informar de inmediato a la autoridad sanitaria de su jurisdicción o reportarlo directamente a Digesa a través del correo electrónico digesaconsul@minsa.gob.pe.

