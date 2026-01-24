La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la ejecución de un plan de renovación integral en 82 paraderos correspondientes a los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado.

Esta iniciativa, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), busca elevar los estándares de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad en el sistema de transporte masivo de la capital.

Así, las obras están programadas para comenzar en abril de 2026 y se estima que concluyan en julio del mismo año, abarcando un periodo de ejecución de 130 días calendario tras la suscripción de los contratos correspondientes.

Los distritos beneficiados de manera directa incluyen a San Juan de Lurigancho, Rímac, La Perla, Bellavista y San Miguel.

El tren Lima–Chosica avanza en sus pruebas de operación.

¿Cuáles serán las mejoras que realizarán en los paraderos?

El proyecto contempla una transformación profunda de los espacios de espera. Según detalló la institución, mediante su presidente ejecutivo David Hernández, la intervención incluye:

Instalación de baldosas podotáctiles y placas en Braille para personas con discapacidad visual

y placas en para personas con discapacidad visual Implementación de paneles solares y tótems de energía híbrida con información en tiempo real

y tótems de energía híbrida con información en tiempo real Nueva señalética vertical y horizontal, además de pavimentos con colores diferenciados para delimitar las zonas de embarque

Colocación de coberturas metálicas para protección de los usuarios

Así será la transformación de los paraderos en Lima y Callao de los corredores tras renovación anunciada por la ATU | Foto: Difusión

¿Dónde se realizarán las principales renovaciones?

Entre los puntos de mayor afluencia que serán intervenidos destacan los paraderos Óvalo La Perla y Faucett (Corredor Rojo), que movilizan a más de 3 690 pasajeros diarios.

Asimismo, se trabajará en los paraderos Leoncio Prado y Prolongación Tacna (Corredor Azul), utilizadas por más de 2 470 usuarios, así como el paradero Mercado de Flores (Corredor Morado), este último que atiende a más de 950 personas diarias.

Toda la planificación se rige bajo la “Guía de paraderos de los servicios de transporte regular del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao”, documento normativo publicado en mayo de 2024.