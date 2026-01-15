La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) habilitó la recarga virtual mediante el aplicativo móvil Yape para los usuarios del Metropolitano y de los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado, en el marco del proceso de modernización del sistema de recaudo del transporte público.

La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que esta implementación beneficiará a más de 7 millones de usuarios activos de Yape en Lima y Callao, además, tendrá un alcance de más de 15 millones de usuarios activos en todo el Perú a través de un pago más ágil, seguro y accesible.

El nuevo sistema se suma a las opciones digitales existentes, como la recarga a través de Plin, así como a los puntos presenciales autorizados, ampliando y diversificando las alternativas de recarga disponibles para la ciudadanía.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó que todas las tarjetas cuentan con un código que se ingresa en los aplicativos (Plin y ahora Yape) para realizar la recarga.

“En lugar de hacer una cola o en la máquina o taquilla, la podemos validar rápidamente. La hemos probado hace unos días y el sistema está completamente operativo. Ya no van a necesitar cola, directamente con el Yape será validado”, sostuvo a Canal N.

Integración con transporte privado

En otro momento, Hernández precisó que los operadores de transporte privado podrán acceder al sistema integral de transporte solo si cumplen con las características y especificaciones de la ATU, y anunció que en septiembre entrará en funcionamiento la Cámara de Compensación, que permitirá la integración tarifaria entre rutas, corredores y buses, con una tarifa única con descuento en los trasbordos, similar al esquema del Metropolitano.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, resaltó que ahora tienen “una billetera electrónica más y eso es un gran avance para el país. El principal eje de este Gobierno es trabajar por la seguridad ciudadana”.

Mientras que Raimundo Morales, CEO de Yape, destacó que esta acción “es un paso importante para seguir impulsando la inclusión financiera y digital en nuestro país. Es así como buscamos digitalizar el 20% de las recargas durante el primer trimestre”.

¿Cómo recargar con Yape?

Para hacer efectiva la recarga, los usuarios del Metropolitano deberán activar (por única vez) su saldo virtual validando la tarjeta en cualquiera de los 65 tótems instalados en las 43 estaciones y terminales del sistema troncal. Los tótems son los dispositivos ubicados al costado de las taquilleras.

En los corredores complementarios, la validación se hará directamente al subir al bus.

1.​Ingresa al aplicativo Yape y selecciona la opción “Yapear servicios”.

2.​Busca “Metropolitano y Corredores – Recarga de Tarjetas”.

3.​Ingresa el número de tu tarjeta y el monto de recarga (la recarga mínima es de S/10.00).

La recarga podrá activarse en un período máximo de 15 minutos aproximadamente, acercando la tarjeta a uno de los módulos de activación ubicados en los terminales y estaciones del Metropolitano.

Horario de recarga de tarjeta

La activación podrá realizarse en las estaciones entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., hasta siete días después de la recarga virtual. Si no se valida en ese plazo, el usuario deberá acudir a un Centro de Atención de Tarjetas (CAT) en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal o Matellini, o en las estaciones Central y Javier Prado.