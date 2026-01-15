La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) habilitó la recarga virtual mediante el aplicativo móvil Yape para los usuarios del Metropolitano y de los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado, en el marco del proceso de modernización del sistema de recaudo del transporte público.
La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que esta implementación beneficiará a más de 7 millones de usuarios activos de Yape en Lima y Callao, además, tendrá un alcance de más de 15 millones de usuarios activos en todo el Perú a través de un pago más ágil, seguro y accesible.
El nuevo sistema se suma a las opciones digitales existentes, como la recarga a través de Plin, así como a los puntos presenciales autorizados, ampliando y diversificando las alternativas de recarga disponibles para la ciudadanía.
El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó que todas las tarjetas cuentan con un código que se ingresa en los aplicativos (Plin y ahora Yape) para realizar la recarga.
“En lugar de hacer una cola o en la máquina o taquilla, la podemos validar rápidamente. La hemos probado hace unos días y el sistema está completamente operativo. Ya no van a necesitar cola, directamente con el Yape será validado”, sostuvo a Canal N.
Integración con transporte privado
En otro momento, Hernández precisó que los operadores de transporte privado podrán acceder al sistema integral de transporte solo si cumplen con las características y especificaciones de la ATU, y anunció que en septiembre entrará en funcionamiento la Cámara de Compensación, que permitirá la integración tarifaria entre rutas, corredores y buses, con una tarifa única con descuento en los trasbordos, similar al esquema del Metropolitano.
Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, resaltó que ahora tienen “una billetera electrónica más y eso es un gran avance para el país. El principal eje de este Gobierno es trabajar por la seguridad ciudadana”.
Mientras que Raimundo Morales, CEO de Yape, destacó que esta acción “es un paso importante para seguir impulsando la inclusión financiera y digital en nuestro país. Es así como buscamos digitalizar el 20% de las recargas durante el primer trimestre”.
¿Cómo recargar con Yape?
Para hacer efectiva la recarga, los usuarios del Metropolitano deberán activar (por única vez) su saldo virtual validando la tarjeta en cualquiera de los 65 tótems instalados en las 43 estaciones y terminales del sistema troncal. Los tótems son los dispositivos ubicados al costado de las taquilleras.
En los corredores complementarios, la validación se hará directamente al subir al bus.
1.Ingresa al aplicativo Yape y selecciona la opción “Yapear servicios”.
2.Busca “Metropolitano y Corredores – Recarga de Tarjetas”.
3.Ingresa el número de tu tarjeta y el monto de recarga (la recarga mínima es de S/10.00).
La recarga podrá activarse en un período máximo de 15 minutos aproximadamente, acercando la tarjeta a uno de los módulos de activación ubicados en los terminales y estaciones del Metropolitano.
Horario de recarga de tarjeta
La activación podrá realizarse en las estaciones entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., hasta siete días después de la recarga virtual. Si no se valida en ese plazo, el usuario deberá acudir a un Centro de Atención de Tarjetas (CAT) en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal o Matellini, o en las estaciones Central y Javier Prado.
De Puente Piedra a Villa El Salvador por S/ 3.50
En el Metropolitano, la ATU indicó que ahora los usuarios pueden viajar desde Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta Villa El Salvador, y viceversa, integrando su viaje con los buses alimentadores y troncales por tan solo S/ 3.50. El cobro se efectúa al abordar una de las unidades de las rutas Puente Piedra, Milagros de Jesús o Bertello, y al ingresar al terminal Naranjal y validar su tarjeta, no se cobra ningún monto adicional. Este mecanismo busca beneficiar a los usuarios que necesitan realizar viajes de larga distancia, a través del Metropolitano.
Pasaje desde S/1 en los corredores complementarios
En los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado se cuenta con la tarifa promocional denominada “Aquisito nomás”, que permite realizar viajes cortos pagando S/1 o S/ 1.50, según el tramo recorrido. Este beneficio aplica para trayectos breves dentro de un mismo distrito o entre zonas colindantes y también considera medio pasaje para estudiantes.
Integración tarifaria y trasbordos
Algunos servicios de los corredores Azul, Rojo y Morado también cuentan con una tarifa integrada, lo que permite realizar transbordos dentro del mismo corredor realizando un solo pago y reduciendo el costo del viaje. El tiempo máximo de conexión es de 2 horas desde que se aborda el primer bus. Además, hay tarifas integradas entre servicios de distintos corredores como el Rojo y Morado; y el Rojo y Azul, siempre que el segundo abordaje se realice dentro del tiempo establecido por el sistema.
Transporte nocturno: el Metropolitano Lechucero
Para quienes se movilizan en horarios nocturnos, la ATU ofrece el servicio Lechucero del Metropolitano, que opera los días viernes y sábado, de 11:30 p. m. a 4:00 a. m. del siguiente día, con una frecuencia de 30 minutos. Su ruta incluye paradas en ambos sentidos, desde el terminal Matellini hasta el terminal Naranjal, pasando por estaciones como Bulevar, Balta, Ricardo Palma, Angamos, Canadá, Jirón de la Unión, Ramón Castilla, UNI, Tomás Valle e Izaguirre.
