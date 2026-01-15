El jefe de Estado, José Jerí, anunció a los medios que en las próximas horas se publicará en el diario oficial El Peruano, el decreto supremo que prohíbe la circulación dos personas en una moto.

“Mañana sale publicada la ley, el decreto supremo y, en consecuencia, ya queda en manos de la Policía. Apenas veamos dos en moto, tienen que ser automáticamente intervenidos y aplicarse las sanciones de naturaleza económica, en principio, y con ello demostrar el principio de autoridad”, declaró.

Placas actuales para motos seguirán vigentes hasta noviembre de 2026. (Foto: Andina)

El mandatario subrayó que la medida apunta a frenar una de las prácticas más usadas por el sicariato y la extorsión.

Con esta medida, la PNP podrá realizar operativos de fiscalización inmediata a nivel nacional.

Chalecos en motociclistas

En abril del año pasado, el Gobierno, a través del decreto supremo N°006-2025-MTC, estableció que los motociclistas están obligados a usar chalecos con cintas retrorreflectivas y el número de placa en la parte posterior, pero dispuso una marcha blanca. Sin embargo, dos meses después, suspendió dicha disposición y estableció que el inicio de la aplicación de las sanciones será a partir del 18 de noviembre.

AAP y placas

Hace tres días, a través de un comunicado, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) expresó su preocupación y se disculpó ante los miles de usuarios “por no poder emitir, por el momento, placas para motocicletas y trimotos nuevas”, sin embargo, afirmó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) “ya tiene la solución en sus manos”.

La AAP sostuvo que la nueva propuesta es mantener, para la nueva placa de mayor tamaño (sin chip), el mismo precio que tenía la placa antigua (azul) y así resolver el problema de abastecimiento.