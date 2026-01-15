El gerente de Gestión de Riesgos del Desastre, ingeniero Gustavo Mayor, indicó que existen al menos 20 puentes, entre vehiculares y peatonales, que deberían ser analizados. Foto: América Noticias
El gerente de Gestión de Riesgos del Desastre, ingeniero Gustavo Mayor, indicó que existen al menos 20 puentes, entre vehiculares y peatonales, que deberían ser analizados. Foto: América Noticias
Redacción EC
Redacción EC

Autoridades y vecinos del distrito de se muestran preocupados debido al mal estado de un puente colgante de más de 150 años de construcción cuyas bases son afectadas debido al incremento de y crecida del caudal del río Rímac.

El gerente de Gestión de Riesgos del Desastre, ingeniero Gustavo Mayor, indicó a América Noticias que el día de ayer, las aguas se incrementaron a 60 mm cúbicos, pero que hoy ha vuelto a bajar a 30, es decir, está fluctuando.

“Estamos trabajando y coordinado con el nuevo secretario de gestión de riesgos de la PCM y nos ha dado la noticia que habrá una ampliación del estado de emergencia en los distritos de Lima, entre los cuales está Lurigancho-Chosica”, precisó al matinal.

El especialista solicitó al Ejecutivo maquinaria pesada en la parte alta del distrito para intervenir lo que quedó pendiente (trabajos de contención), ya que el Autoridada Nacional del Agua (ANA) no ha continuado con el trabajo pese a que empezó en el mes de noviembre.

“Cuando los procedimientos no están bajo una declaratoria de emergencia, se toman como vía regular y quizás eso demora mucho en el tema de disposición de maquinaria y combustible”, sostuvo.

Puente colgante en mal estado

Mayor destacó que ya hicieron estudios técnicos al puente colgante y enviaron un informe a Área de Desarrollo Urbano y Evaluaciones Generales de la PCM.

“Al parecer son listones en la parte baja que, debido a la humedad, han cedido. También presenta oxidación, entonces sí requiere un mantenimiento adecuado”, subrayó.

Cabe señalar que según la propia Municipalidad de Lurigancho-Chosica, entre el 80% y 90% de los puentes del distrito requiere una inmediata evaluación estructural.

