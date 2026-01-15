El puente carrozable Ccaccella, ubicado en el centro poblado de Palca, distrito de Sancos, en la provincia de Lucanas (Ayacucho), colapsó la noche del martes tras el aumento del caudal del río debido a las intensas lluvias que se registran en la zona.

La estructura, que aún se encontraba en construcción y no había sido inaugurada, tenía como objetivo mejorar la conectividad de varias comunidades rurales.

En diálogo con RPP, el alcalde de Sancos, Eder Allcca, lamentó la situación y advirtió sobre el impacto que deja el colapso en la población.

“Mi población ha sido azotada por las intensas lluvias y a consecuencia de ello, cinco anexos de mi distrito se encuentran aislados, sin acceso para poder llevar ayuda de alimentos, agua y medicinas”, señaló.

La autoridad precisó que alrededor de seis mil pobladores de las comunidades de Palca, Chically, San Luis Baja, Calapampa, Caja y Cóndor Arma resultaron afectados.

Además, explicó que el puente era ejecutado por una empresa vinculada a la minera Sotrami, en el marco de un convenio con la comunidad campesina de Sancos, y que las obras se iniciaron en marzo de 2025 con fecha de culminación prevista para julio de 2026.

Ante la emergencia, Allcca pidió apoyo urgente al Gobierno Regional de Ayacucho y al Ejecutivo nacional para la atención de los damnificados y la instalación de un puente modular que permita restablecer el tránsito.

“Necesitamos ayuda urgente de parte del gobernador regional Wilfredo Oscorima y del presidente de la República, José Jerí”, expresó.