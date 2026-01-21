La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre la incorporación más de 700 buses nuevos al sistema de transporte público, como medida dentro de la estrategia modernización del transporte público iniciada con la aprobación del Plan Regulador de Rutas para Lima y Callao en 2024.

La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que esto ha permitido otorgar estabilidad jurídica y generar condiciones favorables para que los operadores accedan a financiamiento y renueven sus flotas con tecnologías más limpias y eficientes.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, dejó en claro que su compromiso es incorporar 9 mil vehículos modernos al 2027, prevaleciendo el cambio de vehículos de menor capacidad por buses de mayor tamaño.

Usuarios beneficiados por ATU

Hasta el momento, son más de 11 millones de usuarios en Lima y Callao, beneficiados con un servicio que ofrece mayores niveles de seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental en las zonas norte, centro, sur y este de Lima, mediante buses de 9 y 12 metros de longitud.

¿Con qué cuentan estas unidades?

Las nuevas unidades en su mayoría tienen motores a gas natural vehicular (GNV), además de cámaras de videovigilancia, sistemas GPS y modernos sistemas de pago, que incluyen billeteras digitales, tarjetas Visa y Mastercard.

Cabe señalar que las empresas formales de transporte público tienen la opción de solicitar la extensión de sus autorizaciones por un plazo superior a cinco años, siempre que presenten su plan de inversiones mediante la Plataforma Virtual de Trámites (PVT) de la ATU: https://soluciones.atu.gob.pe/plataformavirtual