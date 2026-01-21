En Carabayllo, extorsionadores acataron a balazos una miniván que realizaba el servicio de colectivo informal dejando como herido de gravedad al chofer y a una pasajera. El hecho ocurrió la noche del martes 20 de enero, en pleno estado de emergencia.

Testigos indicaron que la unidad vehicular fue interceptado por desconocidos que dispararon de forma directa contra la cabina del piloto. El conductor del colectivo fue trasladado de emergencia hospital Lanfranco La Hoz, donde se confirmó que recibió múltiples impactos de bala.