Un nuevo ataque al transporte público ocurrió la noche de ayer, cuando extorsionadores a bordo de una moto atacaron a balazos a un bus lleno de pasajeros de la empresa ETSAMIGSA, en la avenida Mariscal Nieto, a pocos metros del estadio municipal del distrito de San Luis.

La unidad vehicular conocida como Los Verdes, cuya ruta cubre desde Ate hasta el Callao, se desplazaba con normalidad al momento que fue interceptada por delincuentes armados, quienes abrieron fuego contra el chofer.