La comunidad motera de Lima salió a las calles este lunes 19 de enero en señal de protesta contra el nuevo decreto supremo que, desde el martes 20 de enero, prohibirá la circulación de dos personas adultas en una misma motocicleta en todo el país como parte de las medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Los motociclistas consideran que la disposición vulnera derechos fundamentales y afectará directamente a casi cuatro millones de usuarios de motos lineales a nivel nacional. Además, advirtieron que, de no alcanzarse un consenso con el Ejecutivo, podrían convocar a un paro nacional.

Comunidad motera se manifestó contra nueva normativa que prohibiría dos personas en moto lineal. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

La normativa se enmarca en la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra el crimen organizado y refuerza el principio de autoridad en el transporte. Desde el Gobierno, el presidente José Jerí defendió la publicación del decreto al señalar que se trata de una acción necesaria para enfrentar la crisis de seguridad.

“En esta coyuntura, es necesario tomar acciones, aun cuando afecten temporalmente a algún sector, porque son medidas que tenemos que asumir como Estado para recuperar la tranquilidad y disminuir los índices de inseguridad”, explicó.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, exhortó a los motociclistas a cumplir la disposición, aunque reconoció que tendrá un impacto negativo en el sector. Según la Policía, las motos lineales facilitan la comisión de delitos violentos debido a su rápida capacidad de desplazamiento y evasión de controles, especialmente en zonas urbanas congestionadas.

Sin embargo, la Asociación de Motociclistas del Perú y la Comunidad Motera del Perú expresaron su rechazo a la medida, al considerar que afectará gravemente a servicios de delivery, incrementará el consumo de combustible y golpeará la economía de miles de personas que utilizan la motocicleta como su principal herramienta de trabajo.

Los gremios moteros insisten en que la lucha contra la delincuencia no debe criminalizar a los ciudadanos que cumplen la ley y exigen al Ejecutivo revisar la norma para encontrar soluciones que no perjudiquen a quienes dependen de este medio de transporte.