El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, desde el martes 20 de enero, entrarán en vigencia nuevas sanciones para los motociclistas que circulen con un ocupante adicional en zonas declaradas en estado de emergencia. Las multas pueden llegar hasta los S/1.320, además de la acumulación de puntos en el récord del conductor.

La disposición está contenida en el Decreto Supremo N.° 002-2026-MTC, publicado el pasado 15 de enero, y se aplicará de manera paralela a la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. La norma prohíbe la circulación de motocicletas con dos personas a bordo cuando así lo establezca la autoridad en contextos de emergencia por orden interno.

Desde el 20 de enero se sancionará a motos con acompañante en áreas restringidas. (Foto: Andina)

De acuerdo con el decreto, la primera infracción será sancionada con una multa de S/660, equivalente al 12 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en 2026, además de la suma de 50 puntos en la licencia de conducir. En caso de reincidencia, la sanción se incrementa a S/1.320, con 60 puntos acumulados y sin derecho a descuentos por pronto pago.

El MTC precisó que solo en la primera infracción el conductor podrá acceder a descuentos: 17 % si paga dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la notificación, o 33 % si cancela entre el sexto día y antes de la resolución sancionadora. Estos beneficios no se aplican en casos de reincidencia.

MTC endurece sanciones para motociclistas durante el estado de emergencia. (Foto: Andina)

El decreto también establece sanciones más severas para quienes bloqueen o interrumpan el tránsito durante situaciones de emergencia. Esta falta será castigada con una multa de 1,5 UIT, equivalente a S/8.250 en 2026, además de la remoción inmediata del vehículo y la acumulación de 50 puntos en la licencia, sin posibilidad de descuento.

Asimismo, la norma incorpora la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo o de la empresa de transporte, quienes podrán ser sancionados si la motocicleta se encuentra a su nombre.

La fiscalización y notificación de estas infracciones estará a cargo de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el MTC y las municipalidades, mediante registros físicos o electrónicos. Las sanciones quedarán registradas a nivel nacional y podrán afectar el récord del conductor, con riesgo de suspensión de la licencia si se supera el límite de puntos permitido.

