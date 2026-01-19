Un violento ataque armado acabó con la vida de Christian Eduardo Salcedo Zeballos, un joven de 21 años que trabajaba como mototaxista en el distrito de Ventanilla. En el atentado, ocurrido la noche del domingo, una adolescente de 16 años que viajaba como acompañante resultó gravemente herida por impactos de bala y permanece con pronóstico reservado.

De acuerdo con información policial, el crimen se registró en la avenida Revolución, ubicada en la zona industrial del distrito. En el lugar, peritos de criminalística hallaron más de nueve casquillos de bala, lo que evidenciaría la violencia con la que se perpetró el ataque.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Mototaxista de 21 años muere tras feroz balacera en la zona industrial de Ventanilla. (Foto: GEC)

Testigos señalaron que la mototaxi fue interceptada de forma repentina por un automóvil, del cual descendió un sujeto armado que disparó reiteradas veces contra la unidad menor antes de huir con rumbo desconocido. El ataque habría sido directo, sin dar oportunidad a las víctimas de escapar.

Christian Eduardo Salcedo Zeballos falleció de manera instantánea en el asiento del conductor. Según se informó, el joven había comenzado a trabajar recientemente como mototaxista. En tanto, la adolescente herida fue auxiliada por transeúntes y trasladada de emergencia al hospital de Ventanilla, donde recibe atención médica especializada.

Hasta la escena llegaron agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ventanilla para acordonar la zona y recoger evidencias balísticas. Las autoridades indicaron que se vienen tomando declaraciones a testigos y revisando cámaras de seguridad cercanas para identificar el vehículo utilizado por los atacantes.

El fiscal de turno dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue para las diligencias de ley. La Policía continúa con las investigaciones sin descartar ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen, mientras familiares y allegados del joven llegaron al lugar consternados por lo ocurrido.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO