La tarde de hoy, domingo 18 de enero, fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la playa Pescadores, ubicada en el distrito de Chorrillos. Tras conocerse el hecho, agentes policiales acudieron al lugar para resguardar el área y dar inicio a las acciones de rigor.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el cuerpo fue encontrado directamente en la playa o si habría sido recuperado del mar. Tampoco se ha confirmado la identidad del fallecido ni las causas de su muerte, información que será determinada conforme avancen las diligencias.

En la zona, los agentes vienen realizando verificaciones y coordinaciones como parte del procedimiento habitual en este tipo de casos. La intervención se mantiene mientras se recaba información que permita esclarecer las circunstancias del deceso.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes brinden un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre el caso, una vez concluidas las pericias correspondientes.

Recomendaciones para acudir a las playas

En el marco del Plan Verano 2026, la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú reiteró una serie de recomendaciones dirigidas a los veraneantes que acuden a las playas del litoral limeño. Entre ellas, pidió respetar la señalización instalada en los balnearios y el sistema de banderas, que advierte sobre el estado del mar y las condiciones para el ingreso.

La institución recordó que la bandera verde indica que el mar es apto para los bañistas; la bandera amarilla permite el ingreso, pero con precaución; mientras que la bandera roja prohíbe el acceso al mar debido al riesgo existente.

Asimismo, se exhortó a evitar ingresar al mar después de haber consumido alimentos o bebidas alcohólicas, ya que estas condiciones incrementan el riesgo de accidentes. También se recomendó no acudir a la playa durante la noche, debido a la baja visibilidad, lo que dificulta una respuesta rápida ante eventuales emergencias.