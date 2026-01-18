Una fuerte explosión afectó la noche del último sábado a una panadería y pastelería ubicada en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, causando severos daños estructurales en el inmueble y generando alarma entre los vecinos de la zona, informó la Policía Nacional del Perú.

El establecimiento afectado es la panadería El Golf, situada en la prolongación César Vallejo, a pocos metros de la avenida El Golf, en una zona cercana a centros nocturnos. El estallido impactó los tres pisos del local, siendo el primero el más perjudicado, con el desprendimiento de columnas y paredes, además de ventanales destruidos y mobiliario completamente dañado.

Tras la explosión, se registró un incendio al interior del negocio que fue controlado minutos después por personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, evitando que las llamas se propagaran a inmuebles colindantes. No se reportaron víctimas mortales ni heridos de gravedad.

La zona fue acordonada por efectivos policiales y hasta el lugar llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), que inició las primeras diligencias para determinar el origen del estallido. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

De manera preliminar, se investiga si la explosión fue provocada por un atentado con dinamita vinculado a bandas criminales o si se trató de un accidente ocasionado por un balón de gas u otro objeto inflamable dentro del establecimiento. El caso continúa en investigación.

