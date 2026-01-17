El río Ucayali presenta un incremento sostenido de su caudal debido a las lluvias recientes registradas en su cuenca, una situación que podría derivar en inundaciones en los próximos días en la región Loreto, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.
Según los registros de la estación hidrológica HLM Contamana, el nivel del río alcanzó los 131.85 metros sobre el nivel del mar al 16 de enero, lo que confirma una tendencia ascendente. Actualmente, el caudal se encuentra en el umbral de alerta hidrológica naranja, con un incremento diario estimado entre 6 y 15 centímetros.
De acuerdo con las proyecciones hidrológicas y el análisis del comportamiento diario del río, el Senamhi prevé que esta tendencia continúe y que el nivel pueda alcanzar la alerta hidrológica roja en un plazo aproximado de tres a cuatro días, especialmente en la estación hidrológica de Contamana.
El aumento del nivel del río Ucayali podría generar inundaciones que afectarían principalmente a los distritos de Pampa Hermosa, Vargas Guerra e Inahuaya, en la provincia loretana de Ucayali, así como a zonas agrícolas y sectores bajos de la ciudad de Contamana. Esta situación representa un riesgo potencial para la población y podría impactar negativamente en las actividades socioeconómicas de la zona.
Ante este escenario, el Senamhi informó que continuará con el monitoreo permanente del comportamiento del río y la difusión oportuna de información, a fin de facilitar la adopción de medidas de prevención y respuesta por parte de las autoridades y la ciudadanía.
Finalmente, se recomendó a la población tomar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar actividades cercanas al río Ucayali, con el objetivo de reducir riesgos ante un posible desborde.
