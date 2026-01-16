Las lluvias de los últimos días en la provincia de Caravelí, región Arequipa, generaron un huaico que ocasionó daños a la infraestructura vial y a viviendas ubicadas en zonas aledañas. La emergencia se registró en diversos puntos de esta jurisdicción, donde el tránsito vehicular permanece interrumpido por razones de seguridad.

Según informó el Gobierno Regional de Arequipa, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el evento afectó vías de comunicación claves, lo que ha dificultado el desplazamiento de vehículos.

Desde la municipalidad distrital de Caravelí se indicó que maquinaria del gobierno regional ya se encuentra en la zona para ejecutar labores de limpieza y rehabilitación.

El COER Arequipa precisó que mantiene un monitoreo permanente de la emergencia y una coordinación constante con las autoridades locales, que vienen realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), a fin de determinar el impacto total del huaico y canalizar la atención correspondiente.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú informó que el tránsito en la carretera Panamericana Sur se encuentra restringido a la altura del kilómetro 637, en el distrito de Chaparra, debido al ingreso de lodo y piedras a la vía. La situación obligó a los conductores a detener su marcha mientras se evalúan las condiciones para restablecer la circulación.

De acuerdo con el COER, las precipitaciones también provocaron deslizamientos y huaicos en varios centros poblados de Caravelí, como Arasqui, La Victoria, Pueblo Viejo, Pampahuara, Caramba, Achanizo y el sector de Quirhua, donde se reportan daños.