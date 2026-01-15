La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la suspensión de la Serenata a Lima, prevista para este sábado 17 de enero en la Plaza de Armas, como parte de las actividades por el 491 aniversario de fundación de la capital, que se conmemora el 18 de enero. La decisión fue adoptada en señal de duelo por la muerte de dos trabajadores de EMAPE.

A través de un comunicado, la comuna informó que la medida fue dispuesta por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, tras el fallecimiento de Jéssica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Mallma, quienes perdieron la vida mientras cumplían labores municipales.

Ambos trabajadores fallecieron a consecuencia de un choque múltiple ocurrido durante la madrugada a la altura del kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores. Según lo informado por el burgomaestre, Wilfredo Rosales Mallma murió en el lugar del accidente, mientras que Jéssica Corachahua Toledo falleció posteriormente en el Hospital María Auxiliadora.

El alcalde señaló que, de acuerdo con información preliminar, el conductor del camión involucrado se habría quedado dormido al volante. Indicó además que el chofer registra varias papeletas, incluida una infracción muy grave en 2024, por lo que se dispuso que el procurador de la Municipalidad Metropolitana de Lima presente la denuncia penal correspondiente.

La Municipalidad de Lima señaló que la nueva fecha de la Serenata a Lima será informada oportunamente a través de sus canales oficiales y pidió la comprensión de la ciudadanía ante esta decisión adoptada en el marco del duelo institucional.