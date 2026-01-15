El cuerpo de una mujer fue hallado abandonado al interior de un colchón en la prolongación Pacasmayo. Foto: JOSEPH ANGELES @PHOTO.GEC
San Martín de Porres
elcomercio

San Martín de Porres

  • El cuerpo de una mujer fue hallado abandonado al interior de un colchón en la prolongación Pacasmayo. Foto: JOSEPH ANGELES @PHOTO.GEC
    1 / 6

    El cuerpo de una mujer fue hallado abandonado al interior de un colchón en la prolongación Pacasmayo. Foto: JOSEPH ANGELES @PHOTO.GEC

  • Las causas de la muerte de mujer están en investigación. Foto: JOSEPH ANGELES @PHOTO.GEC
    2 / 6

    Las causas de la muerte de mujer están en investigación. Foto: JOSEPH ANGELES @PHOTO.GEC

  • Un mototaxi habría dejado el cadáver de la mujer en el descampado. Foto: JOSEPH ANGELES @PHOTO.GEC
    3 / 6

    Un mototaxi habría dejado el cadáver de la mujer en el descampado. Foto: JOSEPH ANGELES @PHOTO.GEC

  • Peritos de criminalística examinan el cuerpo de la mujer. Foto: JOSEPH ANGELES @PHOTO.GEC
    4 / 6

    Peritos de criminalística examinan el cuerpo de la mujer. Foto: JOSEPH ANGELES @PHOTO.GEC

  • Peritos de la PNP indicaro que el cuerpo de la mujer presenta múltiples heridas. Foto: JOSEPH ANGELES @PHOTO.GEC
    5 / 6

    Peritos de la PNP indicaro que el cuerpo de la mujer presenta múltiples heridas. Foto: JOSEPH ANGELES @PHOTO.GEC

  • Vecinos de la zona se muestran consternados ante el crimen. Foto: JOSEPH ANGELES @PHOTO.GEC
    6 / 6

    Vecinos de la zona se muestran consternados ante el crimen. Foto: JOSEPH ANGELES @PHOTO.GEC

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

En circunstancias aún desconocidas, el de una mujer fue hallado abandonado al interior de un colchón en la prolongación Pacasmayo, en el distrito de la mañana de este miércoles 15 de enero de 2026.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a peritos de Criminalística de la comisaría Laura Caller, acordonaron la zona y realizaron el levantamiento del cuerpo para determinar las causas de la muerte y las circunstancias en las que el fue dejado en el lugar.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

San Martín de Porres: delincuentes vestidos de policías asaltan a hombre


RPP indicó que aún se desconoce la identidad de la víctima. Solo se especula que tendría unos 30 años y vestía un top blanco y un short rosado con flores al momento del hallazgo. El caso es investigado como un presunto homicidio.

Las autoridades establecerán las causas del fallecimiento de la víctima y las responsabilidades correspondientes en el caso.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC