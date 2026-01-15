En circunstancias aún desconocidas, el cadáver de una mujer fue hallado abandonado al interior de un colchón en la prolongación Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres (SMP) la mañana de este miércoles 15 de enero de 2026.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a peritos de Criminalística de la comisaría Laura Caller, acordonaron la zona y realizaron el levantamiento del cuerpo para determinar las causas de la muerte y las circunstancias en las que el fue dejado en el lugar.

RPP indicó que aún se desconoce la identidad de la víctima. Solo se especula que tendría unos 30 años y vestía un top blanco y un short rosado con flores al momento del hallazgo. El caso es investigado como un presunto homicidio.

Las autoridades establecerán las causas del fallecimiento de la víctima y las responsabilidades correspondientes en el caso.