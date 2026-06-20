Un bus de transporte interprovincial colisionó esta madrugada contra una vivienda en el sector de Cerrillos, en la provincia de Camaná, Arequipa, aproximadamente a las 00:18 horas de la madrugada del 20 de junio. El siniestro dejó un saldo total de 51 personas heridas.

La unidad pertenece a la empresa Juanes y posee la placa de rodaje B2N-965. El vehículo cumplía la ruta entre las ciudades de Arequipa y Caravelí. El impacto sucedió a la altura del kilómetro 849 de la carretera Panamericana Sur.

Diversas unidades de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los afectados. Participaron ambulancias del hospital de Camaná, del centro de salud de Ocoña y del puesto de La Planchada. También colaboraron efectivos de la Policía Nacional, bomberos y serenazgo.

El personal de salud trasladó inicialmente a todos los lesionados al hospital de apoyo de Camaná. Sin embargo, siete pasajeros necesitaron atención especializada por la gravedad de sus lesiones. Por ello, los médicos ordenaron su traslado inmediato al hospital Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa.

El accidente en Camaná, Arequipa, dejó más de 50 heridos. (TV Perú)

Las indagaciones preliminares señalan que el conductor del bus realizó una maniobra para evitar un choque frontal. Según esta versión, otro vehículo invadió el carril contrario de forma repentina. El bus salió de la vía e impactó contra la estructura de una casa.

El gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto Pérez, confirmó la activación de una respuesta médica articulada. Hasta el momento las autoridades no informan sobre víctimas mortales por este hecho.