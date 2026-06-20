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El accidente en Camaná, Arequipa, dejó más de 50 heridos. (TV Perú)
El accidente en Camaná, Arequipa, dejó más de 50 heridos. (TV Perú)
Por Redacción EC

Un bus de transporte interprovincial colisionó esta madrugada contra una vivienda en el sector de Cerrillos, en la provincia de Camaná, Arequipa, aproximadamente a las 00:18 horas de la madrugada del 20 de junio. El siniestro dejó un saldo total de 51 personas heridas.

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