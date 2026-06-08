Las autoridades detuvieron a un personero en el distrito de Mariano Melgar, Arequipa, acusado por la presunta sustracción de 261 cédulas de sufragio en un local de votación ubicado en la institución educativa Premio Nobel Mario Vargas Llosa.

El fiscal superior Roberto Reynaldi Román, coordinador de enlace para el proceso electoral, informó que el detenido habría aprovechado su cargo para retirar un sobre con material electoral que ya había sido contabilizado y no presentaba observaciones.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el personero habría sustraído el material tras un descuido del personal encargado. Luego de llevarse el sobre a su domicilio, el individuo regresó al centro educativo, donde fue identificado y finalmente detenido alrededor de las 10:40 de la noche del 7 de junio.

Durante las diligencias de ley, el intervenido reconoció ante las autoridades haber retirado las cédulas de votación del local. Como justificación de su proceder, el sujeto alegó haber sido víctima de presuntos maltratos por parte de los miembros de mesa y de un personero de otra agrupación política.

El Ministerio Público precisó que el incidente no afectó los resultados finales del proceso electoral en la jurisdicción. Debido a que los votos ya estaban registrados oficialmente antes de la sustracción, la integridad del conteo se mantuvo intacta y el material fue recuperado sin presentar alteraciones.

El caso ha sido derivado a la Unidad de Flagrancia Delictiva por la presunta comisión del delito de sustracción de material de sufragio.