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Fiscalía intervino a un personero en un local de votación en Arequipa. (Foto referencial: Ministerio Público)
Fiscalía intervino a un personero en un local de votación en Arequipa. (Foto referencial: Ministerio Público)
Por Redacción EC

Las autoridades detuvieron a un personero en el distrito de Mariano Melgar, Arequipa, acusado por la presunta sustracción de 261 cédulas de sufragio en un local de votación ubicado en la institución educativa Premio Nobel Mario Vargas Llosa.

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