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Los electores denunciaron que varias cédulas presentaban garabatos, sugiriendo que podría ocasionar la anulación del voto. | Foto: El Comercio
Los electores denunciaron que varias cédulas presentaban garabatos, sugiriendo que podría ocasionar la anulación del voto. | Foto: El Comercio
Por Redacción EC

Más de 20 cédulas con presuntas marcas y garabatos, correspondientes a la mesa 047719 del aula 105, fueron reportadas este domingo 7 de junio por electores del Colegio María Reina Marianistas de San Isidro, en la avenida Pardo y Aliaga.

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