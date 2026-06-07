Más de 20 cédulas con presuntas marcas y garabatos, correspondientes a la mesa 047719 del aula 105, fueron reportadas este domingo 7 de junio por electores del Colegio María Reina Marianistas de San Isidro, en la avenida Pardo y Aliaga.

Según información recogida por El Comercio, las cédulas, donde los votantes deben elegir entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), presentaban trazos de lapicero muy cerca de los recuadros de votación.

Cédulas de votación con presuntas marcas irregulares | Foto: El Comercio

Asimismo, el ciudadano que realizó la denuncia advirtió que dichas marcas podrían ocasionar que los votos sean declarados nulos en esta segunda vuelta electoral.

Sin embargo, ni la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ni el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se han pronunciado por este caso en particular.

Cédulas de votación con presuntas marcas irregulares | Foto: El Comercio

Un hecho similar ocurrió en el Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje, en La Molina, donde la Fiscalía lacró el material observado en presencia de la PNP, las Fuerzas Armadas y representantes de la ONPE y el JNE.

🚨 #LoÚltimo | Tras el reporte de presuntas cédulas de votación marcadas en el Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje de La Molina, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Este levantó un acta para dejar constancia de lo ocurrido y procedió al lacrado del… pic.twitter.com/LyVjo3WXB5 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 7, 2026

Cómo votar en la segunda vuelta

Para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos deberán acudir a su local de votación en el horario establecido portando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI), incluso si este se encuentra vencido.

Una vez dentro de la cámara secreta, el elector deberá marcar con una cruz o un aspa el símbolo o número del candidato de su preferencia, procurando no exceder los límites del recuadro para evitar la anulación del voto.

Tras emitir el sufragio, la cédula deberá doblarse y depositarse en el ánfora correspondiente. Posteriormente, el votante tendrá que firmar el padrón electoral y colocar su huella digital como constancia de participación.

Finalmente, recibirá su DNI junto con la constancia de votación, documento que puede ser solicitado para diversos trámites posteriores.

¿Cuánto es la multa por no acudir a votar?

No acudir a votar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 implica una multa electoral obligatoria, que oscila entre S/ 23 y S/ 92, dependiendo del nivel de pobreza del distrito registrado en el DNI del ciudadano.

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años, quienes superen esa edad quedan exonerados de la sanción. Mientras no se regularice la situación, ya sea pagando la multa o justificando la inasistencia, se podrían generar restricciones para realizar ciertos trámites en entidades públicas.