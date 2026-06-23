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Resumen

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Miraflores es uno de los distritos más emblemáticos de Lima Metropolitana. Reconocido por su actividad turística, su oferta gastronómica y sus espacios públicos frente al mar, el distrito acudirá nuevamente a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades municipales en las elecciones del próximo 4 de octubre.

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