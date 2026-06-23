Miraflores es uno de los distritos más emblemáticos de Lima Metropolitana. Reconocido por su actividad turística, su oferta gastronómica y sus espacios públicos frente al mar, el distrito acudirá nuevamente a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades municipales en las elecciones del próximo 4 de octubre.

El proceso electoral será clave para definir el rumbo de una jurisdicción que, además de concentrar una importante actividad económica y comercial, enfrenta desafíos vinculados a la seguridad ciudadana, el ordenamiento del tránsito y la preservación de su identidad urbana.

Un distrito pequeño en extensión, pero con gran influencia

Miraflores cuenta con una superficie aproximada de 9,62 kilómetros cuadrados y es considerado uno de los principales polos turísticos y financieros de la capital. Sus parques, malecones y centros comerciales lo convierten en un punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes nacionales y extranjeros.

Visitar los parques de Lima un fin de semana con los niños, siempre es la mejor opción. En el Malecón de Miraflores puedes visitar el Parque del Amor, el Parque Raimondi, Parque Yitzhak Rabin o Parque María Reiche. Aquí, los más pequeños podrán corretear y volar cometas con una vista increíble del mar. (Foto: Shutterstock)

Además, el distrito posee uno de los presupuestos municipales más importantes de Lima, lo que suele colocar a sus autoridades bajo permanente escrutinio ciudadano respecto a la ejecución de obras y prestación de servicios.

La última elección y el actual gobierno municipal

En las últimas elecciones municipales, los miraflorinos eligieron como alcalde a Carlos Canales Anchorena, quien asumió el cargo para el periodo 2023-2026.

Carlos Canales, alcalde de Miraflores. (Foto: Hugo Pérez /GEC). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Durante su gestión, la comuna ha impulsado intervenciones relacionadas con el reforzamiento de la seguridad ciudadana, mejoras en espacios públicos y medidas para ordenar el tránsito. Sin embargo, algunas de sus decisiones también han generado discusiones entre vecinos y especialistas, especialmente en temas vinculados al desarrollo urbano y el uso del espacio público.

¿Quiénes han sido elegidos alcaldes de Miraflores?

Carlos Canales Anchorena (2023-2026) Elegido por Renovación Popular. Su gestión ha priorizado la seguridad ciudadana, el orden del espacio público y medidas vinculadas al turismo y la fiscalización municipal.

Luis Molina Arles (2019-2022) Llegó a la alcaldía por Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular). Durante su administración impulsó proyectos de renovación urbana y medidas de reordenamiento del tránsito.

Jorge Muñoz Wells (2011-2014 y 2015-2018) Gobernó Miraflores durante dos mandatos consecutivos antes de convertirse en alcalde metropolitano de Lima. Su gestión destacó por programas de seguridad ciudadana y recuperación de espacios públicos.

Manuel Masías Oyanguren (2003-2006 y 2007-2010) Permaneció ocho años al frente del municipio. Durante sus gestiones se desarrollaron diversas obras de infraestructura urbana y proyectos orientados a fortalecer la imagen turística del distrito.

Alberto Andrade Carmona (1990-1992 y 1993-1995) Antes de convertirse en alcalde de Lima Metropolitana, lideró Miraflores impulsando mejoras en el ordenamiento urbano y la recuperación de espacios públicos.

Eduardo Orrego Villacorta (1987-1989) Fue una de las principales autoridades distritales durante la década de 1980, en un contexto marcado por la crisis económica y la violencia política que afectaba al país.

Obras emblemáticas y desafíos pendientes

Entre los principales atractivos y espacios emblemáticos del distrito destacan el Parque Kennedy, el malecón miraflorino, el Parque del Amor, el centro histórico del distrito y el entorno del sitio arqueológico Huaca Pucllana.

Cuenta con varios parques que tienen vista al Océano Pacífico. Las personas llegan hasta este punto para caminar, pasear en bicicleta o realizar alguna actividad física en las canchas deportivas. También, podrás visitar el Parque del amor, el cual reúne a miles de parejas que contemplan el mar, mientras tienen una romántica cita. (Foto: Shutterstock)

No obstante, los próximos años plantearán retos importantes para la futura gestión municipal. Vecinos han expresado preocupación por la congestión vehicular en determinadas zonas, la seguridad ciudadana, el mantenimiento de áreas verdes y la regulación de actividades comerciales y turísticas.

Asimismo, la convivencia entre el crecimiento inmobiliario y la preservación del carácter residencial de algunas urbanizaciones continúa siendo una de las principales disputas en el distrito.

¿Quiénes postulan a la alcaldía de Miraflores?

La relación definitiva de candidatos aún no ha sido oficializada. Según el cronograma electoral, el 5 de agosto vence el plazo para la publicación de las listas admitidas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. No obstante, los registros de candidaturas para elecciones primarias permiten identificar a algunas de las figuras que buscan competir por la alcaldía de Miraflores.

Uno de los nombres más conocidos es el de Manuel Masías Oyanguren, quien postula por Alianza para el Progreso (APP). Masías fue alcalde de Miraflores durante dos periodos consecutivos, entre 2003 y 2010, y busca regresar al sillón municipal después de más de una década. Tras dejar la alcaldía, postuló sin éxito en distintos procesos electorales nacionales y municipales.

Otro nombre que se suma a la contienda es el de Jorge Muñoz Wells, quien postulará por Avanza País. Muñoz fue alcalde de Miraflores durante dos periodos consecutivos, entre 2011 y 2018, antes de ser elegido alcalde metropolitano de Lima para el periodo 2019-2022. Aunque en los registros de candidaturas para elecciones primarias de Avanza País la postulación aparecía pendiente de designación, posteriormente el exburgomaestre confirmó que aceptó la invitación de dicha agrupación para participar como candidato invitado.

Muñoz estuvo afiliado durante varios años a Somos Perú, partido con el que desarrolló gran parte de su carrera política, y posteriormente integró Acción Popular para su candidatura a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Otra candidatura relevante es la de Alexander Von Ehren Campos, actual teniente alcalde de Miraflores, quien encabeza la lista de Somos Perú. Von Ehren integró la gestión de Carlos Canales tras resultar elegido con Renovación Popular en las elecciones de 2022, aunque posteriormente se afilió a Somos Perú. En anteriores procesos también intentó llegar a la alcaldía distrital y postuló al Congreso de la República.

Entre los actuales integrantes del concejo municipal también destaca Mario Renato Otiniano Buquich, quien figura como candidato a alcalde por el Partido Morado. Durante el actual periodo municipal se ha desempeñado como regidor y ha sido una de las voces más críticas de la administración de Carlos Canales. Además, participó activamente en iniciativas de fiscalización y en el proceso de revocatoria que se promovió contra la actual gestión.

El escenario electoral también incluye a agrupaciones como Acción Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Partido Patriótico del Perú y Renovación Popular. Sin embargo, en varios casos los registros de elecciones primarias todavía consignan candidaturas pendientes de designación o sujetas a definiciones internas de las organizaciones políticas.

—Los regidores—

Además de las candidaturas a la alcaldía, las listas incorporan a exfuncionarios municipales, dirigentes vecinales y profesionales vinculados a la gestión pública local. Entre ellos figuran nombres conocidos en la política distrital como Francisco Barrón de Olarte, María José Marcet Yarrow, David Grunfeld Farje y José Carlos Rosas Zarich, entre otros.

No obstante, la conformación final de las listas de regidores dependerá de los procesos internos de cada organización política y de la evaluación que realicen las autoridades electorales en las próximas semanas.

¿Cuándo serán las elecciones?

Los ciudadanos acudirán a las urnas el próximo 4 de octubre para elegir a sus autoridades municipales. Los comicios definirán quién conducirá a Miraflores durante los siguientes cuatro años.