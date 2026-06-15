Tras haber superado las fases iniciales de afiliación, renuncias y elecciones primarias internas, el desarrollo del cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 continúa con plazos legales establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El proceso ingresa al periodo definitivo de inscripción y depuración de las listas de candidatos que competirán en las urnas.

El JNE precisó que el cumplimiento estricto de los plazos permite que la ciudadanía conozca de manera oportuna quiénes quedarán habilitados para postular como gobernadores regionales, consejeros, alcaldes y regidores a nivel nacional.

¿Cuándo vence el plazo para inscribir las listas de candidatos?

El JNE amplió, de forma extraordinaria, el plazo para el proceso de inscripción de las listas de candidatos. La nueva fecha máxima es hasta el viernes 19 de junio, a las 11:59 p. m. Hasta este día los personeros legales de los partidos políticos y movimientos regionales, podrán ingresar formalmente las solicitudes de inscripción de sus fórmulas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Ganadores son los candidatos fijos para las Elecciones Regionales y Municipales. Foto: ONPE Arequipa. / SYSTEM

Ese mismo día se procederá con el cierre del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), impidiendo la incorporación de nuevas agrupaciones para la presente contienda. Previo a este paso, el sistema electoral programó la aprobación formal del padrón de votantes definitivo para el 6 de junio.

Sorteo de miembros de mesa y publicación de listas admitidas

El 26 de julio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo público para la selección de los ciudadanos que asumirán el rol de miembros de mesa.

Posteriormente, el 5 de agosto inicia la etapa de fiscalización ciudadana con la publicación oficial de todas las listas de candidatos que resulten admitidas a trámite. Hasta esta fecha, estará permitido que un postulante formalice su renuncia voluntaria o para que una agrupación determine el retiro completo de sus listas de la competencia.

Fechas límites para resolver tachas, exclusiones y apelaciones

El lapso de tiempo para depurar las candidaturas abarcará los meses de agosto y septiembre a través de las siguientes etapas jurisdiccionales:

20 de agosto: plazo para que los JEE resuelvan, en primera instancia, los recursos de tacha y los procesos de exclusión contra los postulantes.

4 de septiembre: fecha límite para que el pleno del JNE resuelva todas las apelaciones elevadas contra lo dictaminado en primera instancia.

5 de septiembre: quedan inscritas de manera definitiva e inmodificable las candidaturas para los comicios.

Cualquier incidencia posterior vinculada a la situación jurídica de un postulante podrá ser evaluada como causal de exclusión extraordinaria únicamente hasta el sábado 3 de octubre, un día antes de las elecciones.

Elecciones Regionales y Municipales 2026 será el domingo 4 de octubre. Foto: JNE.

¿Cuándo se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La jornada electoral se llevará a cabo el domingo 4 de octubre de 2026. En esta fecha, los electores de todas las regiones y provincias del país elegirán a las nuevas autoridades locales que ejercerán funciones durante los próximos 4 años.

Ante la proximidad de los plazos descritos, el Jurado Nacional de Elecciones exhortó públicamente a los actores políticos y a los ciudadanos a emplear exclusivamente las plataformas informáticas oficiales para verificar el avance del proceso, con el propósito de garantizar el orden y la transparencia del sistema democrático.