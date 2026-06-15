Resumen

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El 26 de julio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo público para la selección de los ciudadanos que asumirán el rol de miembros de mesa. Foto: PNUD
El 26 de julio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo público para la selección de los ciudadanos que asumirán el rol de miembros de mesa. Foto: PNUD
Por Redacción EC

Tras haber superado las fases iniciales de afiliación, renuncias y elecciones primarias internas, el desarrollo del cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 continúa con plazos legales establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El proceso ingresa al periodo definitivo de inscripción y depuración de las listas de candidatos que competirán en las urnas.

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