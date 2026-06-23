00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

San Borja es uno de los distritos residenciales más planificados de Lima Metropolitana. Reconocido por su equilibrio entre áreas verdes, zonas residenciales y espacios culturales, el distrito volverá a participar en un proceso electoral clave para definir la continuidad de su modelo urbano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.