San Borja es uno de los distritos residenciales más planificados de Lima Metropolitana. Reconocido por su equilibrio entre áreas verdes, zonas residenciales y espacios culturales, el distrito volverá a participar en un proceso electoral clave para definir la continuidad de su modelo urbano.

El proceso electoral será determinante para una jurisdicción que, pese a su reputación de orden y planificación, enfrenta desafíos vinculados a la seguridad ciudadana, la movilidad en avenidas principales, el mantenimiento de espacios públicos y la presión del crecimiento urbano en zonas específicas.

Un distrito residencial y culturalmente consolidado

San Borja cuenta con una superficie aproximada de 11,5 kilómetros cuadrados y se caracteriza por su diseño urbano planificado, con amplias avenidas, parques y zonas residenciales de baja y media densidad.

Parque de la familia en San Borja. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO CesarBuenoO

Además, alberga importantes centros culturales e institucionales, lo que lo convierte en un punto estratégico dentro de Lima Metropolitana. Esta condición ha generado una alta expectativa vecinal respecto a la calidad de los servicios municipales y la preservación del orden urbano.

La última elección y el actual gobierno municipal

En las últimas elecciones municipales, los vecinos de San Borja eligieron como alcalde a Marco Antonio Álvarez Vargas, quien asumió el cargo para el periodo 2023-2026.

Marco Álvarez, alcalde de San Borja (Foto: El Comercio).

Durante su gestión, la comuna ha impulsado acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el mantenimiento de áreas verdes y la mejora de la movilidad urbana. Sin embargo, algunas decisiones vinculadas al uso del espacio público y la gestión del tránsito vehicular y peatonal generó revuelo entre los vecinos.

¿Quiénes han sido elegidos alcaldes de San Borja?

Marco Antonio Álvarez Vargas (2023-2026) Actual alcalde del distrito. Su gestión ha priorizado la seguridad ciudadana, el orden urbano y el mantenimiento de espacios públicos.

Alberto Tejada Noriega (2019-2022) Exalcalde del distrito. Su administración estuvo enfocada en la seguridad ciudadana, el deporte y la promoción de espacios públicos saludables.

Marco Álvarez Vargas (2015-2018) Ejerció un periodo previo como alcalde, impulsando políticas de ordenamiento urbano, recuperación de espacios públicos y mejora de servicios municipales.

Marco Álvarez Vargas (2011-2014) Segundo periodo consecutivo en el cargo durante esta etapa, con énfasis en la continuidad de proyectos urbanos y la consolidación del modelo de distrito ordenado.

Roberto Gómez Baca (2007-2010) Su gestión se orientó a la modernización de servicios municipales, el mantenimiento urbano y la mejora de la infraestructura vial.

Oscar Vega Vega (2003-2006) Condujo la municipalidad en una etapa de consolidación del distrito, con énfasis en el ordenamiento urbano y el fortalecimiento de los servicios locales.

Obras emblemáticas y desafíos pendientes

Entre los principales referentes del distrito destacan el Parque de la Felicidad, el Pentagonito (Cuartel General del Ejército), el Gran Teatro Nacional, el Parque de la Cultura y las amplias áreas verdes que caracterizan a San Borja como uno de los distritos más ordenados de toda Lima Metropolitana.

Exteriores del Gran Teatro Nacional. (Foto:Difusión).

No obstante, los próximos años plantean retos importantes para la futura gestión municipal. Vecinos han expresado preocupación por la seguridad ciudadana en zonas de alto tránsito, la congestión vehicular en avenidas principales como Aviación y San Borja Norte, así como el mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes.

Asimismo, la presión del desarrollo urbano y la necesidad de preservar el modelo de distrito planificado continúan siendo los temas centrales divulgados entre los residentes.

¿Quiénes postulan a la alcaldía de San Borja?

La relación definitiva de candidatos aún no ha sido oficializada. Según el cronograma electoral, el 5 de agosto vence el plazo para la publicación de las listas admitidas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sin embargo, los registros de candidaturas para elecciones primarias permiten identificar a algunas de las figuras que buscan competir por la alcaldía de San Borja.

Uno de los nombres más conocidos es el de Alberto Tejada, quien postula por Acción Popular. Médico de profesión, Tejada fue alcalde de San Borja entre 2019 y 2022 y anteriormente alcanzó notoriedad nacional al desempeñarse como presidente de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (Sunasa) y posteriormente como congresista de la República. Su candidatura representa el intento de retornar al sillón municipal luego de cuatro años.

Por Avanza País figura Roberth Edwuard Montoya Puente, quien encabeza una de las listas que buscarán disputar el gobierno distrital. Su candidatura se presenta en un escenario donde la seguridad ciudadana, la movilidad urbana y la preservación de los espacios públicos concentran buena parte de las demandas vecinales.

Otra agrupación con candidatura definida es Somos Perú, que presenta a Gina Valeria Casanova Mera como aspirante a la alcaldía. Casanova encabeza una lista integrada por profesionales y representantes vinculados a distintos ámbitos de la gestión pública y privada.

El escenario electoral también incluye a organizaciones como Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú y el Partido Patriótico del Perú. No obstante, al cierre de los registros de elecciones primarias, estas agrupaciones aún consignaban candidaturas pendientes de designación para la alcaldía distrital.

La contienda se desarrollará en uno de los distritos con mayores índices de calidad de vida de Lima Metropolitana, donde temas como la seguridad ciudadana, el mantenimiento de áreas verdes, el ordenamiento urbano y la movilidad suelen marcar la agenda electoral.

—Los regidores—

Además de las candidaturas a la alcaldía, las listas incluyen a profesionales, empresarios, dirigentes vecinales y exfuncionarios vinculados a la vida institucional de San Borja.

Entre los integrantes de las nóminas figuran perfiles relacionados con la gestión pública, el sector privado, actividades profesionales y organizaciones vecinales, una característica recurrente en un distrito con alta participación ciudadana en los asuntos municipales.

No obstante, la conformación definitiva de las listas de regidores dependerá de los procesos internos de cada organización política y de la evaluación que realicen las autoridades electorales en las próximas semanas.

¿Cuándo serán las elecciones?

Los ciudadanos acudirán a las urnas el próximo 4 de octubre para elegir a sus autoridades municipales. Los comicios definirán quién conducirá a Miraflores durante los siguientes cuatro años.