Además, la norma establece que los comandos militares y policiales mantengan comunicación con los jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y los coordinadores de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC). Foto: difusión/composición GEC
Además, la norma establece que los comandos militares y policiales mantengan comunicación con los jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y los coordinadores de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC). Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la modificación y actualización de su reglamento de seguridad integral para los próximos procesos electorales del país. La nueva versión replantea las medidas de seguridad de los locales de votación, la cadena de custodia de las actas y las garantías para el libre ejercicio del voto ciudadano durante comicios generales, referéndums y consultas populares de alcance nacional.

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