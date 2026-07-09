La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la modificación y actualización de su reglamento de seguridad integral para los próximos procesos electorales del país. La nueva versión replantea las medidas de seguridad de los locales de votación, la cadena de custodia de las actas y las garantías para el libre ejercicio del voto ciudadano durante comicios generales, referéndums y consultas populares de alcance nacional.

La norma denominada “Instrucciones y disposiciones para el mantenimiento del orden, la protección de la libertad personal, la custodia de sedes y el resguardo del material electoral” mejora los estándares de vigilancia en las sedes operativas de la ONPE. Además, estipula una reingeniería en los planes de contingencia para mitigar riesgos en zonas vulnerables durante el despliegue del material electoral.

El proceso electoral para elegir a los gobernadores regionales y alcaldes municipales se realizará el próximo 4 de octubre. Foto: Andina/composición GEC

La Secretaría General de la institución será la responsable de canalizar las directivas, a través de la Oficina de Coordinación de Seguridad y Defensa Nacional. Esta jefatura coordinará con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Policía Nacional del Perú (PNP) los planes de protección y seguridad necesarios para el desarrollo de los procesos electorales, como el número de efectivos según el mapa de riesgo de cada región.

Además, la norma establece que los comandos militares y policiales mantengan comunicación con los jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales ( ODPE ) y los coordinadores de las Oficinas Regionales de Coordinación ( ORC ).

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Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que se necesitan más de S/ 589 millones. Foto: Andina

¿Qué responsabilidades tendrán las FF.AA y la PNP?

Según el reglamento, la PNP estará a cargo de la seguridad externa de los locales de votación, el orden público y la custodia de las sedes centrales de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En tanto, las Fuerzas Armadas (FF.AA) serán los encargados de la seguridad interna de los centros de votación, así como resguardar al personal y el material electoral.