El Minsa dispone medidas para acatar ley y busca promover buses con espacios sensoriales. (Foto: Minsa)
El Minsa dispone medidas para acatar ley y busca promover buses con espacios sensoriales. (Foto: Minsa)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció acciones técnicas y sanitarias que implementará para dar cumplimiento a la recientemente promulgada Ley N°32704 que modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad, con el fin de incorporar espacios sensorialmente amigables en las unidades de transporte terrestre de pasajeros en todo el país.

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