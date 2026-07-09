El Ministerio de Salud (Minsa) anunció acciones técnicas y sanitarias que implementará para dar cumplimiento a la recientemente promulgada Ley N°32704 que modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad, con el fin de incorporar espacios sensorialmente amigables en las unidades de transporte terrestre de pasajeros en todo el país.

Como informó el sector, las principales disposiciones de la ley figura la regulación del volumen sonoro dentro de los vehículos de transporte público, evitando el uso de música o sonidos a niveles que puedan afectar el bienestar de los pasajeros. También promoverán ambientes más tranquilos y accesibles.

La intervención del sector Salud es fundamental para garantizar que el transporte público sea inclusivo y proteja la salud integral de ciudadanos con condiciones del neurodesarrollo.

Según el Minsa, estas medidas permitirán reducir la exposición a estímulos que suelen provocar episodios de ansiedad, estrés o descompensación sensorial en esta población. La norma busca beneficiar directamente a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Disposiciones de la Ley N°32704

La Ley 32704 establece que los vehículos de transporte público deberán regular el volumen de sonido interno para proteger a los pasajeros de ruidos molestos. Asimismo, define los espacios sensorialmente amigables como áreas con una reducción controlada de estímulos sensoriales. El Minsa tendrá la responsabilidad de brindar el sustento científico para la elaboración de los lineamientos técnicos de estos espacios.

En coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Conadis, el sector Salud definirá los niveles máximos de ruido permitidos. Además, establecerá las características de la señalización y los criterios técnicos para la capacitación de conductores y cobradores. El objetivo es fomentar una atención respetuosa y empática que considere las necesidades de los usuarios con alta sensibilidad sensorial.

El Poder Ejecutivo dispone de un plazo máximo de 120 días calendario para aprobar el Reglamento Técnico de Espacios Sensoriales Amigables. La implementación de estas mejoras se financiará con el presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin requerir recursos adicionales al tesoro público. Esta medida busca facilitar que miles de ciudadanos se trasladen con mayor autonomía hacia sus centros de estudio, trabajo y terapias.