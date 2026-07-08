El Reniec detalló que los S/ 4 millones transferidos, este miércoles 8 de julio, “corresponden al cumplimiento de metas por la identificación oportuna de más de 85 000 recién nacidos durante el primer semestre”. Foto: composición GEC
El Reniec detalló que los S/ 4 millones transferidos, este miércoles 8 de julio, “corresponden al cumplimiento de metas por la identificación oportuna de más de 85 000 recién nacidos durante el primer semestre”. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Ante afirmaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó que su presupuesto institucional asciende a un total de S/ 545 millones para el presente año, pero más del 96% de sus arcas ya están comprometidas; por lo que “no cuenta con recursos disponibles para financiar las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026)”.

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