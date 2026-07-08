Ante afirmaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó que su presupuesto institucional asciende a un total de S/ 545 millones para el presente año, pero más del 96% de sus arcas ya están comprometidas; por lo que “no cuenta con recursos disponibles para financiar las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026)”.

El Reniec, a través de un pronunciamiento oficial, aseguró que del monto global, un total de S/ 511 millones ya cuentan con la certificación presupuestal correspondiente; es decir, más del 96% de los recursos están destinados a cubrir costos operativos fijos de la entidad.

El proceso electoral para elegir a los gobernadores regionales y alcaldes municipales se realizará el próximo 4 de octubre. Foto: Andina/composición GEC

En esa línea, explicó que la mayor parte del saldo que queda en sus cuentas institucionales “corresponde a partidas que no pueden destinarse a otros fines” como “vigilancia, alquileres de locales, seguridad, tecnología, mantenimiento de equipos, personal, proyectos de inversión”.

Los S/ 4 millones transferidos no son para el proceso electoral

Por otra parte, el Reniec detalló que los S/ 4 millones transferidos, este miércoles 8 de julio, “corresponden al cumplimiento de metas por la identificación oportuna de más de 85 000 recién nacidos durante el primer semestre”.

“Estos recursos tienen un destino específico: continuar identificando a los recién nacidos en los propios establecimientos de salud, desde sus primeros días de vida, por lo que no pueden utilizarse para financiar el proceso electoral”, precisó la entidad.

Reniec habilitó 235 agencias este domingo 7 de junio para entregar DNI antes de la segunda vuelta 2026. Foto: GEC

Ante la falta de liquidez directa para los requerimientos del cronograma electoral de las ERM 2026, la Reniec solicitó recursos adicionales ante el MEF, para que sea evaluada bajo criterios de estricta neutralidad técnica.

“Confiamos en que el MEF evalúe técnica y objetivamente la solicitud adicional presentada por Reniec; así se advertirá que estos recursos son prioritarios para garantizar la debida identificación, el ejercicio del derecho a elegir y la actualización permanente del padrón electoral de cara a las ERM 2026”, puntualizó.