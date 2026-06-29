De las 18 candidaturas presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la alcaldía provincial de Arequipa, detectamos que cuatro concentran la atención por sus antecedentes y controversias durante sus gestiones y funciones anteriores. Se trata de Manuel Vera Paredes, Juan Roberto Muñoz Pinto, Elizabeth Amado Quispe y la actual alcaldesa Ruccy Oscco Polar. El panorama que ofrecen, lejos de representar una renovación, reproduce los patrones que desde hace décadas caracterizan la política subnacional del sur del país.

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