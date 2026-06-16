Resumen

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El complejo Torres de Acarí está situado a la altura del kilómetro 555 de la Panamericana Sur. (Foto: Difusión)
El complejo Torres de Acarí está situado a la altura del kilómetro 555 de la Panamericana Sur. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El distrito de Acarí, provincia de Caravelí, región Arequipa, se convirtió en el nuevo atractivo turístico a nivel nacional e internacional. Se presentó oficialmente ante el país y la comunidad internacional el complejo Torres de Acarí, una extraordinaria formación natural que alberga la que ha sido identificada como la duna más alta del mundo.

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