El distrito de Acarí, provincia de Caravelí, región Arequipa, se convirtió en el nuevo atractivo turístico a nivel nacional e internacional. Se presentó oficialmente ante el país y la comunidad internacional el complejo Torres de Acarí, una extraordinaria formación natural que alberga la que ha sido identificada como la duna más alta del mundo.

Esto marca un momento trascendental para el turismo peruano, al incorporar un nuevo destino de clase mundial orientado al turismo de aventura, la investigación científica, la conservación del patrimonio natural y el desarrollo sostenible de las comunidades locales

Situado a la altura del kilómetro 555 de la Panamericana Sur, este impresionante complejo integra a la histórica duna Toromata, reconocida durante generaciones como uno de los paisajes más representativos del sur peruano, y a la majestuosa Duna Torres de Acarí, cuya altura neta alcanza los 1.894 metros, convirtiéndola en un hito geográfico sin precedentes a nivel global.

El lanzamiento oficial fue realizado por Carlos Torres, presidente de la ONG Torres de Acarí, en el palacio municipal de Miraflores en Lima con la presencia de autoridades nacionales y locales como el alcalde de ese distrito, Carlos Canales, la diputada electa Cecilia Chacón y el ministro de Economía, Rodolfo Acuña; además de representantes del sector turismo y empresarial.

“Todos se disputaban el récord, pero sin ninguna evidencia, entonces como a lo que me dedico es a trabajar en base científica, dije: ‘haremos un estudio’, y es así que comprobamos que Acarí es la duna más alta del mundo, y también medimos las demás dunas para catalogarlas”, detalló Torres.

“Es así como hemos podido demostrar cuál es el récord que le corresponde a cada uno y la denominamos Torres de Acarí, donde Toromata es precisamente una estrella y parte de ella”, agregó.

Más allá de su dimensión geográfica, Torres de Acarí representa una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo económico y social del distrito de Acarí y de toda la provincia de Caravelí, promoviendo inversiones, generación de empleo y nuevas oportunidades para las poblaciones locales.

“Esto es un proyecto que nació hace algunos años con el objetivo de dar a conocer mi pueblo a través de la ONG, que es el camino que buscamos para poder hacer alianzas con entidades que promueven el turismo y no sólo nos quedaremos en el turismo, sino también buscamos generar otro tipo de desarrollo para el pueblo en otros ámbitos, como el económico y cultural”, manifestó Torres, impulsor de la iniciativa.

Atractivos principales:

Duna Torres de Acarí (1,894 metros de altura neta).

Duna Toromata.

Paisajes desérticos de gran valor geológico y turístico.