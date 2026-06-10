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Sicarios asesinaros a cuatro personas, entre ellas a un menor de edad, en Sullana (Piura).
Sicarios asesinaros a cuatro personas, entre ellas a un menor de edad, en Sullana (Piura).
Por Abby Ardiles

El pasado jueves 4 de junio, el sector de Santa Teresita, en Sullana (Piura), vivió una de las jornadas más sangrientas del año. Alrededor de las 10:00 p. m., un grupo de sicarios abrió fuego contra cinco personas reunidas en una vivienda, dejando como saldo cuatro fallecidos, entre ellos un menor de edad. Han pasado algunos días desde la masacre y se van conociendo más datos de aquella fatídica jornada.

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