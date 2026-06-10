El pasado jueves 4 de junio, el sector de Santa Teresita, en Sullana (Piura), vivió una de las jornadas más sangrientas del año. Alrededor de las 10:00 p. m., un grupo de sicarios abrió fuego contra cinco personas reunidas en una vivienda, dejando como saldo cuatro fallecidos, entre ellos un menor de edad. Han pasado algunos días desde la masacre y se van conociendo más datos de aquella fatídica jornada.

Llegada de los sicarios.

De acuerdo con información policial, el ataque ocurrió en el cruce de las calles Atahualpa y Unión. Hasta el inmueble llegaron dos sujetos vestidos completamente de negro y armados con pistolas aparentemente modificadas. Tras identificar a sus objetivos, dispararon indiscriminadamente contra todos los presentes.

Según las primeras diligencias, los atacantes realizaron más de 60 disparos. Testigos señalaron que los sicarios avanzaron hacia el interior de la vivienda mientras continuaban disparando. Incluso habrían cambiado de cargador para seguir atacando a las víctimas. Familiares indicaron que los dos menores de edad se encontraban jugando videojuegos dentro de la casa cuando se produjo el atentado.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la masacre. Las imágenes muestran que los atacantes no actuaron solos. En los exteriores de la vivienda los esperaban otros dos sujetos a bordo de motocicletas, quienes vigilaban los alrededores para facilitar la fuga una vez consumado el crimen.

Momento del ataque.

Las víctimas fueron identificadas como Diego Meca Juárez, Elar Salvador Atoche, Jayder Jesús Loro Cornejo y el adolescente de iniciales D.M.R., de 15 años. Además, otro menor de aproximadamente 12 años resultó herido por impactos de bala y fue trasladado a un establecimiento de salud.

“Él estaba en la casa de su abuela. Yo había salido a comprar. Cuando me llamaron, me dijeron que a mi hijo lo habían baleado”, relató el padre del menor fallecido al medio local Reporteros 365. Según contó, el adolescente se encontraba jugando con un amigo cuando los sicarios irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego contra todos los presentes.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es un posible ajuste de cuentas. De acuerdo con las imágenes registradas tras el ataque y las primeras diligencias policiales, varias de las víctimas presentaban impactos de bala en zonas vitales como la cabeza, el rostro y el cuello, lo que refuerza la tesis de una ejecución dirigida.

Sin embargo, para quienes conocen de cerca la dinámica criminal de la provincia, el caso podría estar relacionado con antecedentes delictivos de algunas de las víctimas. Julio Talledo, director del medio digital Noticias 360, señaló que uno de los fallecidos había sido intervenido anteriormente por presuntos vínculos al tráfico de drogas.

“La hipótesis es un ajuste de cuentas porque uno de los cuatro fallecidos ya había sido intervenido anteriormente”, indicó. Según explicó, registraba antecedentes por presunta micro comercialización de estupefacientes y pertenecía a una familia marcada por episodios previos de violencia.

Asimismo, recordó que uno de los familiares de las víctimas fue acusado de participar en el asesinato de un joven de 18 años y un adolescente de 17 en 2019. “Todo indica que ha sido ajuste de cuentas”, sostuvo.

De acuerdo con Talledo, fuentes policiales manejan información preliminar que apunta a la participación de ciudadanos extranjeros en el ataque. “Los autores de estos crímenes serían venezolanos, por la forma, la contextura física y por algunos informantes que les han indicado esto”, manifestó.

No obstante, precisó que también existe una segunda línea de investigación vinculada a disputas por el control de actividades ilícitas en la ciudad. “Se maneja mucho la hipótesis de que probablemente habían estado involucrados en algún crimen y han tomado venganza o también puede ser por la micro comercialización de droga en esta zona de la ciudad”, explicó.

Para el director de Noticias 360, la violencia que afecta a Sullana responde a una problemática más amplia relacionada con las extorsiones y el control territorial. “Ahorita en Sullana hay una guerra por las obras de construcción civil, sobre todo por obras del Estado”, señaló.

Además, advirtió que las organizaciones criminales han ampliado sus actividades. “A los comerciantes les cobran cupos. Todas las modalidades de crimen que se ven en Lima se han expandido al norte”, afirmó.

La respuesta policial

El jefe de la Región Policial Piura, general PNP Jares Reyme, informó que desde la noche del ataque se vienen desarrollando operativos para identificar y capturar a los responsables.

“Todas las motos lineales donde vayan dos varones con cascos oscuros van a ser inmediatamente intervenidas y llevadas a las comisarías para que sus ocupantes sean plenamente identificados”, declaró.

La policía viene desarrollando operativos de control de identidad en Sullana. Foto: PNP

Asimismo, anunció que, una vez concluidas las elecciones generales previstas para este fin de semana, se ejecutarán operativos focalizados contra ciudadanos extranjeros que permanezcan en situación migratoria irregular en la provincia.

“Voy a confirmar que los cuatro sujetos que han participado en este hecho criminal son de nacionalidad extranjera”, enfatizó.

Antecedentes de una de las víctimas

Uno de los fallecidos, Elar Salvador Atoche, registraba antecedentes por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas. En junio de 2024 fue detenido por la Policía bajo el alias de “Tuna”, junto a su madre, por su presunta vinculación con un clan familiar dedicado a la micro comercialización de estupefacientes.

Captura del 2024. Foto: PNP/Facebook.

Durante aquella intervención, los agentes incautaron 1.578 ketes de pasta básica de cocaína (PBC) y 45 bolsitas de marihuana. No era la primera vez que Atoche era intervenido por las autoridades. En 2018 también fue detenido en posesión de 908 envoltorios de PBC.

Estos antecedentes han reforzado la hipótesis policial de que la masacre estaría relacionada con disputas vinculadas al tráfico de drogas o con un posible ajuste de cuentas dentro de estructuras criminales que operan en la provincia.

En lo que va del año, Piura registra 65 homicidios, consolidándose como una de las regiones más golpeadas por la violencia criminal en el norte del país.