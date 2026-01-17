La región Cajamarca soporta lluvias extremas en gran parte de su territorio. El jueves 15 de enero, las estaciones monitoreadas por la oficina regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportaron acumulados de hasta 60 milímetros, como ocurrió en la estación Lives, ubicada en la provincia de San Miguel.
LEE: Provías Nacional despliega maquinaria y equipos para enfrentar emergencias por lluvias
Precisamente en San Miguel, las precipitaciones alcanzaron niveles significativos: la estación San Miguel registró 57.4 milímetros, Llapa acumuló 53.8 mm y Quilcate, 52.3 milímetros. En tanto, la estación Bambamarca, en la provincia de Hualgayoc, reportó 48.2 mm, mientras que Chugur alcanzó 43.6 milímetros.
En la provincia de Cajamarca, la estación Asunción acumuló 38.7 milímetros; San Juan, 37.4 mm; Sondor–Matara, 36.7 mm; mientras que en Cajabamba, las estaciones Cachachi y Cajabamba registraron 37.5 mm y 38 mm, respectivamente. Otras localidades también reportaron lluvias intensas, como Granja Porcón con 35.1 mm, San Pablo con 32.1 mm, San Marcos con 31.5 mm, Namora con 31.3 mm y Celendín con 28.8 milímetros.
Asimismo, se reportaron acumulados importantes en Jesús (23.9 mm), La Encañada (23.2 mm) y Contumazá (23.2 milímetros), evidenciando que las precipitaciones alcanzaron a casi toda la región.
De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, para este sábado 17 de enero se prevé un ligero descenso de la temperatura durante la madrugada, con cielo de nubes dispersas a parcialmente nublado por la mañana. Por la tarde y noche, se espera cielo nublado a cubierto, con lluvias de ligera a fuerte intensidad en todo el territorio.
MÁS: Río Ucayali alcanzaría alerta hidrológica roja en los próximos días debido a las intensas lluvias
Para el domingo 18 de enero, se estima cielo con nubes dispersas a cubierto durante el día, con ligero a moderado incremento de la temperatura diurna y lluvias ligeras a moderadas en toda la región. Además, se prevé radiación ultravioleta de muy alta a extremadamente alta, especialmente al mediodía, así como descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2,600 metros sobre el nivel del mar.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Lluvias en Moyobamba causan inundaciones y colapsos viales en varios distritos
- Junín: MTPE despliega equipo técnico para atender a familias afectadas por huaico
- Arequipa: huaico en Caravelí deja vías dañadas y tránsito interrumpido
- Lo último de temblor en Perú este jueves 15 de enero
- Ayacucho: colapsa puente en construcción por intensas lluvias y deja aislada a población
Contenido sugerido
Contenido GEC