La región Cajamarca soporta lluvias extremas en gran parte de su territorio. El jueves 15 de enero, las estaciones monitoreadas por la oficina regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportaron acumulados de hasta 60 milímetros, como ocurrió en la estación Lives, ubicada en la provincia de San Miguel.

Precisamente en San Miguel, las precipitaciones alcanzaron niveles significativos: la estación San Miguel registró 57.4 milímetros, Llapa acumuló 53.8 mm y Quilcate, 52.3 milímetros. En tanto, la estación Bambamarca, en la provincia de Hualgayoc, reportó 48.2 mm, mientras que Chugur alcanzó 43.6 milímetros.

Tormentas y lluvias de fuerte intensidad afectan a gran parte de Cajamarca. (Foto: Andina)

En la provincia de Cajamarca, la estación Asunción acumuló 38.7 milímetros; San Juan, 37.4 mm; Sondor–Matara, 36.7 mm; mientras que en Cajabamba, las estaciones Cachachi y Cajabamba registraron 37.5 mm y 38 mm, respectivamente. Otras localidades también reportaron lluvias intensas, como Granja Porcón con 35.1 mm, San Pablo con 32.1 mm, San Marcos con 31.5 mm, Namora con 31.3 mm y Celendín con 28.8 milímetros.

Asimismo, se reportaron acumulados importantes en Jesús (23.9 mm), La Encañada (23.2 mm) y Contumazá (23.2 milímetros), evidenciando que las precipitaciones alcanzaron a casi toda la región.

Senamhi alerta fuertes precipitaciones en Cajamarca durante el fin de semana. (Foto: Andina)

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, para este sábado 17 de enero se prevé un ligero descenso de la temperatura durante la madrugada, con cielo de nubes dispersas a parcialmente nublado por la mañana. Por la tarde y noche, se espera cielo nublado a cubierto, con lluvias de ligera a fuerte intensidad en todo el territorio.

Para el domingo 18 de enero, se estima cielo con nubes dispersas a cubierto durante el día, con ligero a moderado incremento de la temperatura diurna y lluvias ligeras a moderadas en toda la región. Además, se prevé radiación ultravioleta de muy alta a extremadamente alta, especialmente al mediodía, así como descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2,600 metros sobre el nivel del mar.

